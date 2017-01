Triunfos para Anass Bourass y Yolanda Jiménez

Anass Bourass y Yolanda Jiménez, compañeros del U-Run Pitiús, se alzaron con la victoria final en las categorías absoluta masculina y femenina del Cross Popular de sa Joveria, en el que compitieron 44 corredores desde la categoría júnior hasta la veterana. Los campeones firmaron un tiempo de 25’01’’ 31’04’’ sobre unas distancias de carrera de 6.100 metros y 9.800, respectivamente.

El triunfo a Bourass se le allanó a falta de una vuelta y media, cuando su principal competidor, Adrián Guirado, decidió retirarse al no sentirse bien para acabar.

A la hora de evaluar el desarrollo de la carrera, Bourass indicó que «he marcado un ritmo que me iba bien y, poco a poco, he ido a más porque me sentía fuerte y con mucha confianza».

Por su parte, Yolanda Jiménez apuntó que «he tenido unas sensaciones muy buenas durante toda la prueba. No miro nunca el crono, voy por sensaciones y hoy he venido con muchas ganas de ganarla».

La mañana de ayer también ofreció una entretenida cita atlética para los menores. Numerosas familias se acercaron hasta los aledaños del recinto ferial para disfrutar allí con la celebración del segundo cross escolar, en el que tomaron parte un total de 152 jóvenes deportistas de las categorías que van desde iniciación hasta juvenil.