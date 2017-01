Torres y Barkute no dan tregua

Ni el cortante frío ni las fuertes rachas de viento que soplaron en la mañana dominical de ayer impidieron a los aficionados disfrutar de la interesante rivalidad que ofrecieron los 75 deportistas participantes en el II Duatlón Platja d’en Bossa. De todos ellos, los mejores fueron Josep Torres e Indre Barkute, que se alzaron con la victoria.

La prueba, que se disputó sobre un trazado con un total de 27,5 kilómetros, se organizó con un recorrido dividido en tres tramos de carrera. El primero de ellos, sobre una distancia de 5.000 metros, fue cubierto por los duatletas corriendo por un circuito de caminos y senderos de tierra compactada. La segunda parte de la carrera, realizada en bicicleta, se prolongó sobre un trayecto de ida y vuelta de unos 20 kilómetros en dirección a la zona de ses Salines. Finalmente, la última parte de la competición se desarrolló sumando una nueva carrera a pie hasta cubrir una distancia de 2.500 metros.

En la categoría masculina absoluta, el vencedor indiscutible de la prueba fue el ibicenco Josep Torres, que desde el primer minuto de la competición decidió salir a por todas, tirar fuerte para abrir brecha con sus perseguidores y plantearles así un duelo deportivo con un alto ritmo que muchos de sus rivales no pudieron mantener. De este modo, Josep Torres, conservando una generosa ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, cruzó la meta en solitario y se alzó brillantemente con el triunfo, cerrando su participación en la carrera con un magnífico registro de 54’10’’.

En la categoría femenina absoluta fue Indre Barkute, corredora del Bfit Ibiza Triathlon, la que se llevó la victoria con una incontestable actuación que le valió para cerrar la prueba con un crono de 1.04’48’’.

JOSEP TORRES

«Es mi primera carrera del año y estoy contento»

Josep Torres, vencedor en la prueba masculina absoluta, destacó que «para ser la primera carrera del año que hago estoy bastante contento porque las sensaciones han sido muy buenas». «Este año quiero ir paso a paso, carrera a carrera y ser más paciente. Tengo ya la cabeza puesta en el Campeonato de España de duatlón de larga distancia, que se celebrará en Barcelona el próximo 5 de marzo. Después, ya se verá, pero no quiero agobiarme pensando en el calendario», explicó el ibicenco.

I. BARKUTE

«La prueba ha sido muy dura debido al viento»

Indre Barkute, campeona en féminas en la categoría absoluta, señaló al término de la carrera que «la prueba ha sido muy dura, sobre todo en la parte en bici por el viento que hacía, pero me he encontrado muy bien». «Desde el principio de la carrera he empezado bastante fuerte, he marcado mi ritmo propio y ya no he querido mirar hacia atrás para ver si venía o no alguien siguiéndome de cerca», comentó la lituana afincada en Ibiza.