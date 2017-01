Vicente Román: «La victoria es mérito del San Rafael, no demérito de la Peña»

«Nadie confiaba en que podíamos ganar aquí o incluso empatar. Todo el mundo se pensaba que íbamos a perder». Con estas palabras, Vicente Román, entrenador del San Rafael, dejó claro que en el fútbol puede pasar de todo.

«Hemos trabajado durante toda la semana y hemos hecho un planteamiento a presionar arriba y no dejarles jugar, sobre todo a sus mediocentros, y hubo momentos en los que el partido fue nuestro.

En los últimos diez minutos de la primera parte y el comienzo de la segunda estuvieron mejor ellos, pero hemos terminado mejor que la Peña», explicó.

El preparador rafeler quiso dejar claro que supieron «leer el partido desde el primer minuto» y que la victoria se ha producido «por mérito del San Rafael».

«No es demérito de la Peña», agregó el míster, que considera que los suyos hicieron «un partido serio ante un equipo muy serio». «Estoy muy contento por los jugadores. Veníamos con muchas bajas y con gente enferma durante la semana. El resultado ha sido justo», continuó.

Sobre si considera que el gol llegó en fuera de juego, comentó: «Desde donde estoy no se puede ver. Es normal que ellos protesten, pero yo no lo puedo ver». En cuanto a si se puede afirma que el San Rafael va a por el play off, dijo: «ojalá. Nos haría ilusión meternos ahí, pero hay muchos equipos buenos. Hay que ir partido a partido. Si llegamos al final con opciones de meternos, no vamos renunciar». En cuanto a si espera la semana próxima refuerzos para cubrir las bajas de Franco y Baena, señaló: «Intentaremos que sí. A ver si podemos reforzar un poquito el equipo».