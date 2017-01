Dani Mori: «El gol me parece que es en fuera de juego»

Dani Mori, entrenador de la Peña Deportiva, no quiso hablar de la actuación arbitral. Con todo, preguntado por la jugada del fuera de juego, opinó: «A mi modo de ver, me parece que es fuera de juego. A todo el banquillo, también. Protesto y se lo digo, pero ya está. No hay más».

El míster reprochó la actitud de Terán, que le costó la expulsión: «Le expulsaron por algún comentario al línea y, a partir de ahí, la decisión que tomen hay que acatarla. El tiempo que esté fuera jugará otro compañero. No puedes desquiciarte con la actuación del árbitro. Él decide. Puede acertar o equivocarse, pero no puede justificar esto una mala conducta».

El entrenador peñista quiso congratular a su adversario: «Hay que felicitar al San Rafael porque ha hecho un gran partido. Nos ha neutralizado en todo momento. Hemos intentado tener ritmo y no hemos podido. Había muchas interrupciones. La estrategia, con tantos córners y faltas, no la hemos sabido aprovechar lo suficientemente bien. Tenemos que intentar aprender de los errores, mejorar y trabajar más».

Mori no considera que haya sido el peor partido de la Peña: «Evidentemente, no ha sido un buen partido, pero tampoco el peor. Fue peor el del Son Cladera. El equipo lo ha intentado. Ha buscado alternativas, pero no las ha podido encontrar. No hemos estado bien». El técnico de la Peña Deportiva también reconoció que «dos empates y una derrota no suponen el mejor momento de la temporada evidentemente».