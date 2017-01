Derbi pitiuso de obligaciones

El Municipal de Santa Eulària acoge hoy, a partir de las 18.00 horas, un auténtico espectáculo de fútbol de la Tercera División balear. La Peña Deportiva recibe al San Rafael con la responsabilidad de conseguir la victoria y hacerse con los más que necesarios tres puntos de cara a no perder de vista las primeras posiciones de la clasificación de la Liga.

El conjunto de Dani Mori es el que más se juega en este derbi pitiuso. El cuadro santaeulaliense está en la tercera plaza de la Liga con un total de 47 puntos en su haber, a dos del Poblense y del Formentera. De ganar, los locales podrían seguir en su lucha por la conquista de la competición liguera y esperar que los dos primeros pierdan puntos por el camino. Incluso, el conjunto peñista intentará superar una asignatura que tanto se le resiste: afinar la puntería de cara a portería para sumar el máximo número de goles y evitar males mayores.

La Peña Deportiva no tendrá delante un rival cualquiera. El San Rafael, que consiguió un valioso empate frente a la Peña en el partido de la primera vuelta de la liga, se encuentra en la séptima posición de la Liga con 34 puntos, a cinco de los puestos del play off que cierra el Llosetense. Los ‘blue’ son conscientes del potencial de su rival pero aun así intentarán dar la sorpresa y asaltar el municipal de Santa Eulària con el firme propósito de acercarse un poco más al dulce sueño: el play off.

«Nos enfrentamos a un equipo que no ha perdido ningún partido, pero vamos a salir al campo con ganas de competir y, por qué no, dar la sorpresa». Así de convencido se mostró el entrenador blue horas antes del encuentro. El propio Vicente Román también dejó claro que su equipo jugará este partido con el mismo estilo que lo viene haciendo en cada encuentro.

Dani Mori es consciente de la dificultad de este derbi frente a los ‘rafelers’, que han cuajado una buena primera vuelta en la liga. A pesar del nivel del rival, el míster aseguró que el objetivo de su equipo no es otro que conseguir la victoria en todos los partidos y esperar la respuesta de los líderes de la clasificación. «Delante tenemos un bloque muy complicado y que fuera de casa suma muy buenos resultados, pero sacaremos lo mejor de nosotros mismos para conseguir los tres puntos», comentó el técnico santaeulaliense antes del partido.

Altas y bajas de jugadores

La Peña Deportiva es el más beneficiado en cuanto a bajas para este derbi pitiuso. Los locales cuentan con la única ausencia de Borja Navarro, quien este lunes se someterá a unas pruebas para evaluar si puede retomar la competición. Otro aspecto positivo es, sin duda, la recuperación de Ortiz y de Ramón Arcas, que incluso podrían partir de inicio. La otra cara de la moneda es para el San Rafael, que tendrá que afrontar el encuentro con la salidas de Baena y Franco y las bajas de Enric Tarrés, al someterse a una operación de apendicitis, y Pacheta, tras sufrir un esguince en su rodilla.