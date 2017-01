Juan Antonio Torres: «Es urgente incorporar en la plantilla a un jugador ofensivo con olfato de gol»

La tarea de los guardametas en el mundo del fútbol suele quedar, por desgracia, al margen. Su trabajo bajo palos suele dar puntos importantes e incluso campeonatos. Es el caso de Juan Antonio Torres Mata ‘Juanan’ (Ibiza, 03-11-1986), que cada fin de semana deja boquiabiertos a los aficionados al fútbol sala con sus brillantes y aplaudidas paradas. Su agilidad de piernas y brazos unido a su experiencia en el mundo del fútbol sala le hacen consagrarse como uno de los referentes de este deporte en la isla y uno de los principales artífices de las alegrías del Harinus Peña Deportiva, de Segunda División B. Juanan habla para PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA acerca de su segunda etapa en el conjunto de la Villa del Río, con quien asegura sentirse muy feliz y valorado. Incluso, este portero se mostró convencido a la hora de señalar que el Harinus logrará la salvación, aunque espera que lleguen nuevas incorporaciones para intentar meter más goles en la segunda vuelta de la liga.

—Su agilidad de piernas y brazos sobre la portería ha sido crucial para salvar puntos durante la presente temporada, pero aun así el Harinus Peña Deportiva sigue en el descenso, penúltimo clasificado, con solo 11 puntos tras 15 partidos disputados. A punto de iniciar la segunda vuelta de la liga, ¿usted ve peligrar la salvación del equipo?

—Hemos hecho una primera vuelta que podía haber sido mejorable, ya que hemos perdido contra rivales inferiores. Estoy seguro de que sacaremos adelante esta situación tras la llegada del nuevo entrenador, Francisco Eduardo Inza, y los jugadores que se han incorporado que le han dado vida al equipo. Queda la segunda vuelta que será muy larga y nos enfrentaremos a rivales que ya conocemos como juegan. Nuestro objetivo no es otro que intentar cerrar pronto la salvación.

—‘Yuyu’ y Careca confesaron a Periódico de Ibiza y Formentera que pondrían la mano en el fuego a que el equipo lograba la salvación. ¿Usted también ve la permanencia de forma tan clara?

—Yo también pondría la mano en el fuego. Si no pensase que el equipo se va a salvar, me habría marchado hace ya tiempo. Viendo el buen trabajo y el nivel de la plantilla, estoy seguro de que vamos a sacar adelante esta temporada.

—¿A qué se refiere cuando dice que la primera vuelta podría haber sido mejorable?

—No empezamos la temporada como debíamos, sin rodaje y bastante flojos. En los primeros partidos de la temporada perdimos encuentros en los que podríamos haber sacado algo más de provecho y, por tanto, desperdiciamos muchos puntos. Ahora el equipo ha mejorado bastante su nivel de trabajo y está más conjuntado con la llegada de Inza y los nuevas incorporaciones.

—Entonces, ¿cree que el equipo tiene aspectos por mejorar o, por el contrario, está todo bien encajado?

—Sí, tenemos que mejorar algunas cosas. Nos falta definición de cara a gol y evitar errores defensivos. Con Inza ya hemos empezado a trabajar los aspectos defensivos y el ofensivo, pero lo cierto es que carecemos de un hombre gol como era el caso de Careca, que aportaba remate y desborde. Aun así, estoy seguro de que todo esto va a mejorar.

—¿El vestuario echa de menos la marcha de Careca?

—Sí, porque nos ha aportado mucho. La calidad y la forma física de Careca no se encuentra en muchos jugadores de fútbol sala, pero no hay nadie insustituible y esperemos que vengan nuevos fichajes.

—¿Cuál cree que ha sido el motivo por el que el equipo está en los puestos de descenso?

—Quizá porque nuestro comienzo en la presente temporada fue muy flojo. No teníamos la carga suficiente de trabajo para esta categoría y los jugadores nuevos que llegaron al equipo no aportaron lo que se esperaba de ellos. Todo esto ha hecho que hayamos atravesado una racha negativa de resultados. Aun así, el equipo vuelve a levantarse y a competir mucho mejor de lo que lo venía haciendo durante la primera vuelta de la liga.

—¿El equipo necesita más incorporaciones o es suficiente con los que se han realizado?

—Necesitamos hacer al menos dos fichajes, ya que tenemos una plantilla corta. Es urgente incorporar, sobre todo, a un jugador ofensivo y con olfato de gol. En cuanto a los nuevos jugadores, decir que se están adaptando muy bien al juego del equipo y con el tiempo aportarán cada vez más.

—¿Qué valoración hace de su actuación bajo los palos durante la campaña 2016-17?

—Estoy contento con mi aportación en la portería, pero espero que mis intervenciones vayan a menos porque será un buen indicador de que el equipo lo está haciendo muy bien a nivel defensivo. La verdad es que no puedo bajar los brazos en ningún momento porque los rivales suelen disparar mucho a puerta. Además, tengo que decir que no me encontraba físicamente tan bien desde hace bastantes años.

—Tras dos temporadas en el conjunto peñista, ¿usted ha pensado dar un salto de calidad a otro equipo de superior categoría?

—Hay veces que se me ha pasado por la cabeza regresar al fútbol de primer nivel, pero ahora prefiero estar en Ibiza con mi familia y jugando en el Harinus Peña Deportiva. Otro aspecto por el que descarto cambiar de aires es por el hecho de que en el Harinus se me valora mucho y hemos formado un grupo muy unido entre todos los jugadores.

—¿Pero ha contactado con usted algún equipo de superior categoría?

—No. Mis amigos que juegan en otros equipos me han comentado en alguna ocasión que me anime a salir fuera de la isla para jugar en otros equipos. Pero como ya he dicho, descarto marcharme de Ibiza para seguir con mi carrera profesional y tampoco lo haré del conjunto peñista porque me encuentro muy a gusto y cómodo.

—¿El Gasifred fue el club que le vio crecer como profesional en el mundo del fútbol sala. ¿Los aficionados del conjunto ibicenco tendrán la ocasión de volver a verle con la camiseta del Gasifred y rememorar sus paradas?

—De momento estoy muy bien en el Harinus Peña Deportiva, pero tampoco se puede decir un no rotundo. El Gasifred fue el equipo con el comencé hace muchos años y allí he hecho muchos amigos, es como mi familia. Nunca se sabe que ocurrirá en el futuro, pero ahora solo pienso en defender la portería del Harinus.

—¿Qué opinión tiene sobre Francisco Eduardo Inza, nuevo entrenador del equipo de la Villa del Río?

—Inza, a diferencia de los demás, es un entrenador cercano y que tiene tacto con los jugadores. El nuevo entrenador aporta más profesionalidad, con un trabajo de base muy bueno e incluso graba los partidos para después analizar el juego del equipo. Con Inza también hacemos entrenamientos de doble sesión, y eso es bueno para avanzar y recortar trabajo. El equipo está muy contento con la llegada de este entrenador y la verdad es que se trata de un cambio positivo. Ya hemos empezado a tener el balón en los pies y hemos adquirido más en profundidad las estrategias.

—¿Qué sueños para el año 2017?

—Sin duda, salir de los puestos de descenso y conseguir lo antes posible la salvación para jugar de manera más tranquila y no como si cada partido se tratara de una final. Estamos trabajando mucho para ello y lo cierto es que tenemos suficiente equipo para estar más arriba de la clasificación.