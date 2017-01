Careca abandona el Harinus

José Carlos Meizoso, más conocido como Careca, está más fuera que dentro del Harinus Peña Deportiva. El jugador no tiene previsto regresar a Santa Eulària por diversos motivos. El club está tratando de convencerle para que vuelva al tratarse de una pieza clave, pero lo cierto es que está más lejos que cerca.

El gallego ya lleva tiempo reconociendo que su retirada estaba cercana. A sus 36 años, parece ser que se ha cansado de este mundillo y el hecho de encontrar un trabajo en su Galicia natal ha sido el principal detonante de la decisión. En un deporte en el que no se gana mucho dinero y, encima, es difícil cobrar de manera puntual, esta oportunidad le ha guiado a decir adiós a un Harinus que se encuentra con un problema inesperado en este arranque de año.

Francisco Eduardo Inza, entrenador del equipo peñista, es consciente de la dificultad que entraña sustituir al ala, el mejor jugador del equipo. «Estamos intentando convencerle, pero está muy complicado, y encontrar un jugador como él también está supercomplicado, pero lo intentaremos», confesó ayer el míster del Harinus Peña Deportiva.

Careca confirmó ayer que su periplo en las Pitiusas ha terminado. «Les dije que, en principio, jugaría hasta diciembre. Tengo una edad y hay que mirar ya cosas más cerca de casa, y eso es más fácil si estoy en ella, apuntó el jugador, que afirmó que «la semana próxima seguramente comenzaré a trabajar aquí».

El ala confesó sentirse «bastante saturado». «Las últimas dos o tres semanas fueron como si jugara cuatro temporadas», indicó. Sobre la insistencia del club por que continúe, el gallego fue claro: «Ya le dije a Inza que es mejor que busquen otro jugador. A mí a lo mejor me pica el gusanillo y vuelvo a jugar dentro de un tiempo, pero en tal caso sería por aquí. Ya no saldré a ningún lado».