A por la conquista de la liga

Millones de hogares se preparan para recibir mañana el año 2017 con la firme ilusión de que se cumplan sus nuevos propósitos. Se dice que año nuevo, vida nueva con el objetivo de centrarse en lo que hay por delante y dejar a un margen lo acontecido. Así de claro lo saben los equipos pitiusos que militan en la Tercera División balear, que pedirán a los Reyes Magos acabar el campeonato de liga entre los cuatro primeros clasificados con la idea de seguir soñando con objetivos aún más dulces.

El Formentera, en segunda posición, y la Peña Deportiva, tercero, son los únicos equipos pitiusos que cierran el 2016 entre los cuatro reyes de la tabla. El conjunto de Tito García Sanjuán se comerá las uvas sabiendo que acumula un total de 46 puntos en las primeras 20 jornadas, tras encajar tan solo dos derrotas, cuatro empates y al lograr 14 victorias. Empatado a puntos, pero en tercer lugar, se encuentra el cuadro de Dani Mori, que dirá adiós al año invicto tras no haber encajado ninguna derrota y al sumar 13 victorias y siete empates. Los números de estos dos equipos son de envidiar de no ser por la buena racha cosechada por el Poblense, líder de la liga con dos puntos por encima (48). El cuadro mallorquín perdió en dos ocasiones, y lo cierto es que lo hizo frente a nada menos que sus directos perseguidores, la Peña Deportiva (3-1) y el Formentera (2-1). Los de Oscar Troya suman tres empates y 15 victorias.

Por su parte, el San Rafael se convirtió en el equipo que más progresó en la recta final de la primera vuelta. El conjunto de Vicente Román sumó, en las últimas ocho jornadas de liga, un total de 18 puntos de los 24 en juego y cierran el año 2016 en una más que increíble sexta posición, a dos de los puestos de play off que cierra el Llosetense.

Eso sí, los rafelers intentarán fichar un central para esta segunda vuelta de liga tras la probable marcha de Baena. Sin el mismo sabor de boca se encuentra el Ciudad de Ibiza, que todo parece que su meta será mantenerse entre los primeros diez clasificados. Los de Ibon Begoña se colocan en el 10º lugar con 27 puntos.

El entrenador del cuadro formenterés sabe a ciencia cierta que el 2017 se presenta con bastante ilusión para luchar por los play off y ascender a la Segunda División B. «Tenemos cuatro meses por delante complicados y hay que gestionarlo bien», comentó el técnico rojinegro tras añadir que su propósito es terminar el mes de enero con un total de nueve puntos en el bolsillo de los 12 que hay en juego.Sin embargo, García Sanjuán no se mordió la lengua a la hora de hablar de nuevas incorporaciones. «Si queremos ser campeones de la liga, necesitamos como mínimo un extremo pero no voy a insistir más porque es la directiva la que tiene que valorarlo», explicó el mismo.

A pesar de descartar la idea de pescar a algún jugador más en el mercado de fichajes, el míster del conjunto de la Peña dejó claro que está satisfecho con el rendimiento ofrecido por toda su plantilla. «Vamos a intentar estar lo más arriba posible para el play off y a partir de ahí seguir soñando», comentó el propio técnico. Los santaeulalienses darán la bienvenida al 2017 con la idea de salir indemnes de los duros partidos en el mes de enero. En frente tendrán nada menos que al Mercadal, San Rafael, Esporles y Poblense, que de ganar acariciarán más cerca el sueño.

Vuelta a la rutina

Las plantillas de los cuatro equipos de las Pitiuses regresarán a los entrenamientos a partir del día 2 de enero con el firme objetivo de recargar las pilas al máximo para afrontar la próxima cita liguera que tendrá lugar el fin de semana del 7 al 8.