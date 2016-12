Mariano Riera: «Las etapas se acaban y es hora de que tomen el relevo nuevos entrenadores»

Mariano Riera Marí (Ibiza, 20-07-1964) habla para PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA acerca de su trayectoria en el mundo del atletismo como entrenador en el Club Atletisme Santa Eulària y su retirada temporal de la pista por una lesión sufrida en la pierna que le mantiene apartado desde casi un año y medio. Incluso, remarcó que aún no piensa abandonar su carrera profesional, pero antes o después todas las etapas llegan a su fin y es el momento de que los entrenadores jóvenes de la isla tomen el relevo generacional.

—Sus 30 años como entrenador de atletismo en Ibiza y con el recibimiento de la actual mención especial, en la gala de los Premis de l’Esport, y a mejor persona física, en la gala Fem Esport de Santa Eulària, le ensalzan como experto en este deporte. ¿Qué valoración podría hacer del estado de salud del atletismo en Ibiza?

—El atletismo tiene muchas facetas. El escolar está un poco estancado en los últimos años, pero si miramos atrás vemos que para ser una isla pequeña hemos tenido resultados muy grandes. Felipe Vivancos, Mar Sánchez, Mario Avellaneda, Marc Tur y muchos otros chicos de las categorías menores han conseguido muchas medallas en Ibiza. También está el deporte de elite, donde es muy complicado llegar a campeonatos internacionales. Eso sí, tenemos las carreras populares que son la ‘bomba’ ya que gozan de una salud envidiable debido a que cada día hay más participación de corredores y organizadores.

—Por el contrario, ¿cree que el atletismo de la isla necesita someterse a mejoras?

—Lo primero que tendría que haber es un relevo generacional de entrenadores. Tienen que salir figuras nuevas para tomar el mando de los que ya llevan muchos años en este deporte. Un ejemplo podría ser yo porque estoy en un momento en el que no sé que va a pasar con mi carrera profesional. Las etapas se acaban y tienen que salir nuevos entrenadores para hacer cosas diferentes. Alomejor hemos pecado un poco, a nivel de gestión, de hacer las mismas cosas durante muchos años.

—¿A qué se refiere cuando comenta que no sabe lo que va a pasar con su carrera profesional?

—Llevo casi un año y medio de baja por una lesión en la pierna y he tenido que dejar a un margen la vida como entrenador en pista. Este problema me vino cuando tenía 20 años, donde me rompí el cruzado y el menisco y en la operación tocaron el sistema linfático. Después de estos años salen las consecuencias y ya he ingresado hasta diez veces en el hospital de Can Misses. Pronto tendré que pasar un tribunal y no sé lo que pasará con mi carrera profesional. Eso sí, ahora estoy ayudando a corredores populares y también a Adrián Guirado, pero no puedo hacer lo mismo con los más jóvenes.

—Este parón en su carrera profesional perjudica sobre todo a sus alumnos que echarán de menos su característica exigencia sobre la pista. ¿Cómo lo está supliendo?

—No suelo ir a la pista de atletismo de Santa Eulària porque me cuesta conducir, pero estoy en contacto con los atletas del municipio. No he perdido la comunicación al cien por cien, pero me vienen a ver a mi casa y hacemos el plan de entreno. Eso sí, echo de menos estar en la pista, aunque ya solo pienso en recuperarme de mi lesión.

—Mencione a los que, según su criterio, son los mejores atletas de la isla.

—No quiero dejarme a nadie, pero ha sido sin duda un orgullo haber entrenado a Marc Tur, marchador de Santa Eulària, desde los seis años hasta los 18 y haberlo llevado a un campeonato del Mundo; y también Eva Tur, marchadora del municipio, que entrenó conmigo desde pequeña y ha participado cuatro veces en un campeonato de España absoluto.

—Con los días contados para abrir el 2017, ¿qué le pide a este nuevo año tanto a nivel profesional como personal?

—A nivel personal, le pido recuperarme de la lesión y volver a entrenar porque es mi vida. A nivel deportivo, que el atletismo de la isla siga funcionando mejor de lo que lo está en estos momentos y que vaya a más para poder tener algún atleta de elite. Además, lo que más aprecio es que cada día la gente se engancha a correr a diferencia de hace 30 años, donde no ocurría lo mismo. Antes de terminar, quiero desear mucha suerte a Juanjo Serra, gerente de deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària, en su nueva andadura al frente de una empresa de eventos.