«Mi sueño sería hacer una sesión con Margalida Roig, una base electrónica, un ‘uc’ y un ‘cant redoblat’ de fondo»

Anna Tur, nuestra aspirante a Sardina Negra de esta semana es todo un torbellino de fuerza, energía y buen rollo. La directora de Ibiza Global Radio además de una de las djs más internacionales de nuestro país, se presenta ante nosotros «con la cara lavada, sin peinar y sin maquillar» y a las primeras de cambio descubrimos que tenemos delante a una joven que está tan orgullosa de sus raíces ibicencas que nunca pensó en cambiar su apellido por un nombre más artístico a pesar de que en algunos países no sepan escribirlo o pronunciarlo. Y ante una joven a la que le faltan horas en el día para realizar todo lo que tiene entre manos, entre actuaciones, coordinación, diseños de ropa o cursos y talleres que imparte por toda España. Por eso no es extraño que, como dicen algunos de sus amigos, «es más difícil que Anna Tur te coja el teléfono que lo haga el mismísimo Mariano Rajoy».

Afortunadamente para nosotros sacó unos minutos de su valiosísimo tiempo, nos regaló cientos de sonrisas, pinchó para el programa y para la entrevista, nos dio una pequeña e interesante clase sobre música electrónica e, incluso fue capaz de pasar con muy buena nota nuestra prueba de la semana. Una prueba que, aprovechando que la entrevista se hizo el día de los enamorados, giró sobre esta temática y tuvo como invitado de excepción al gran Jesús Rumbo. Con él formó una pareja de lo más explosiva.

—Viendo los premios y las fotografías que tiene en su despacho no me queda duda que usted es una de las djs más internacionales de Ibiza e, incluso, de España...

—(risas) ¡Qué presentación! Ya me puedo marchar tranquila a pasear el resto del día (risas).

—Pero no me negará que su nombre, Anna Tur, suena constantemente con mucha fuerza...

—Puede ser. Pero es por todo lo que tengo siempre entre manos, tanto en Ibiza Global Radio como en mi carrera como dj. Y lo bueno es que consigo compaginar las dos cosas.

—Eso es cierto. La íbamos a presentar como directora de Ibiza Global Radio pero usted abarca tantas cosas que necesitaría una tarjeta enorme para que cupieran todas.

—Eso es verdad. Pero bueno, para acortar dejémoslo en directora de Ibiza Global Radio ya que casi todo lo que hago gira en torno a este logotipo, gestionando distintas líneas de negocios, aplicaciones tecnológicas y una colección maravillosa de ropa que tras el éxito del año pasado esta temporada va a ser mucho mejor.

—Dicen que hablar con usted por teléfono es casi tan complicado como hacerlo con Mariano Rajoy.

—(risas) Eso dicen (risas). Pero bueno, quien me quiera encontrar sabe que en este despacho paso casi todo el día.

—¿De dónde saca el tiempo para hacer todo lo que tiene entre manos?

—Realmente no lo sé. Mi jornada laboral es de una doce horas porque menos no puedo. Afortunadamente aguanto porque soy joven e intento cuidarme llevando vida sana. Además, tengo la suerte de vivir rodeada de amigos, una pareja maravillosa y una perrita estupenda.

—Después de tantos años es de las pocas mujeres con una carrera consolidada como dj. ¿Hay mucho machismo en la música electrónica?

—Yo no soy de las pioneras, tal vez el mejor ejemplo sería Tania Vulcano. Pero sí, hay machismo, aunque poco a poco las mujeres hemos ido invadiendo distintos campos de la música electrónica, no sólo el del dj, sino en el de la gestión o el de la comunicación.

—¿Se nota la mano de una mujer dj en una sesión?

—Realmente no lo sé porque cada dj, seamos mujeres u hombres, tenemos nuestro propio estilo. Pero bueno, tal vez seamos más delicadas y minuciosas a la hora de pinchar.

—Usted que ya lleva tiempo. ¿Cómo ha cambiado este mundo?

—Muchísimo. Hemos pasado de colocar dos vinilos a tener que estudiar mogollón debido a que ahora ya no vale simplemente con tener oído y ritmo. Ahora hay que controlar de programas informáticos y tener en cuenta que en ocasiones una sesión es una como una combinación matemática.

—Cuando empezó, ¿no le tentó cambiar su apellido ibicenco por otro más artístico?

—Nunca. Soy ibicenca, me encanta serlo y estoy muy orgullosa de mis raíces y de mis padres, así que no entiendo porque tengo que renunciar. Le guste a quien le guste.

—Y una curiosidad... ¿Cómo se pronuncia Tur en el extranjero?

—(risas) Pues de muchas maneras y en casi todas mal. Incluso a la hora de escribirlo es un caos ya que en muchas ocasiones me lo escriben como Tour (viaje en francés).

—¿Siendo tan ibicenca nunca le ha picado el gusanillo de hacer una sesión con música tradicional de la isla?

—Sería mi sueño. Mi madre cuando era locutora de radio tenía un programa que se llamaba Es nostro camp en el que durante 25 años estuvo buscando la parte más tradicional de Ibiza y con esa sesión también la daría mi particular homenaje. Por eso llevo tiempo insistiendo en que me pase contactos...

—¿Margalida Roig? Es ibicenca y ya fue Sardina Negra...

—Me encantaría aunque no sé si tendrá ganas. Yo, desde todo el respeto, me imagino una base electrónica con un uc trabajado y un cant redoblatde fondo. En fin, es algo que tengo en mente y uno de mis proyectos para 2017. A ver si tengo tiempo.

—Una cosa... ¿cómo es Anna Tur en invierno?

—Pues como me ves ahora. Soy tranquila dentro de lo que me permite el trabajo y una persona a la que le encanta pasear con su pareja y su perra, y tomar un vinito y un café mientras disfrutamos de esta maravilla que es Ibiza fuera de temporada.

—Fuera de temporada es un paraíso pero en verano todo cambia. ¿Qué les dice a los que asocian música electrónica y discoteca con desenfreno, alcohol y drogas?

—Que descontrol y drogas hay en todos los sitios, no sólo en una discoteca. También hay gente drogándose en las oficinas porque todo depende de la propia persona. He conocido mucha gente que sale de fiesta sin control ninguno y otra que en cambio sólo sale a escuchar la música y bailar un rato porque le encanta ese artista.

—Unos artistas que son casi celebrities... ¿qué le parece el que cobren tanto dinero por una sesión?

—Que si lo cobran es porque lo generan. Ley de la oferta y la demanda. Y es que es increíble los ingresos que pueden llegar a generar algunos djs con su simple nombre, y no sólo a nivel de música sino también de merchandising. Además, son capaces de congregar durante una noche a miles de personas y eso supone mucho dinero.

—¿Se ha perdido por tanto el lado romántico de la profesión?

—Puede ser. Tal vez se perdió desde el momento en el que Avicii, Solomun o David Guetta se convirtieron en los fenómenos de masas que son actualmente gracias a que dieron el salto desde la mesa de mezclas de una discoteca a grabar discos y sonar en las radios más comerciales. Y si no, piensa en que hasta hace unos años un chico escuchaba en los 40 Principales rock, pop o baladas y ahora cada vez más hay música electrónica.

—Hablando de emisoras. Ustedes en Ibiza Global Radio no meten publicidad entre sesión y sesión... ¿No es arriesgado?

—No lo sé pero es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Yo llevo 20 años en esta radio y siempre hemos defendido que jamás se tiene que interrumpir el trabajo de un dj con anuncios publicitarios. Somos de los que pensamos que la parte comercial nunca debe sobrepasar a la parte artística. Y por eso, los anuncios siempre los ponemos entre sesión y sesión o programa y programa.

—Y ya la última... ¿Cómo hace para no liarse con todos los términos que hay para definir estilos en la música electrónica?

—(risas) Pues a veces es muy difícil. Sin embargo, luego es todo mucho más sencillo de lo que parece porque todo se limita a tres estilos y sus derivaciones. Está la parte más suave que sería el chill out, la parte más intermedia que sería el techno y la más fuerte que sería el house. Y luego de ahí pues si es más profunda pues deep house por ejemplo... pero vamos, que con todo lo que hay mejor que mires en Google (risas).

—Escuchándola... ¿hay mucho postureo en la música electrónica?

—En ocasiones. Por ejemplo entre las categorías de los DJ Awards hay algunas que ni yo conozco. Y además hay mucho postureo a la hora de usar los términos en inglés porque hay gente que parece que ha hecho un máster en el tema. Y lo mejor es que al final, todos queremos decir lo mismo (risas).

