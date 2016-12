Fallece a los 53 años el icono de la música pop George Michael

El cantante británico George Michael, uno de los grandes iconos de la música Pop falleció durante el día de Navidad por la tarde en su casa de Goring-on-Thames, en el condado de Oxfordshire, en la campiña inglesa a los 53 años de edad.

Michael nació el 25 de junio de 1963 bajo el verdadero nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou, y fruto del matrimonio de un grecochipriota y una inglesa. Desde bien pequeño sintió pasión por la música. De hecho, antes de alcanzar la fama en los años 80 del pasado siglo tras formar el dúo Wham!, hizo sus primeros conciertos en el Metro de la capital londinense.

Sin embargo, fue su unión con su amigo Andrew Ridgeley en 1981 la que le llevó a la fama de la mano del dúo Wham! Juntos compusieron algunos de los éxitos pop más memorables de la década de 1980 como Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Last Christmas, The Edge of Heaven o Club Tropicana.

Videoclip en Ibiza

Precisamente, el videoclip de esta canción se grabó en el año 1983 en el Hotel Pikes de Sant Antoni. En pleno auge de las primeras ofertas para jóvenes británicos solteros en busca de diversión, fiesta y sol en Ibiza, en el videoclip refleja a la perfección una gran juega en la piscina de un hotel ibicenco, repleto de extranjeros desmadrados que sólo beben y beben alcohol.

Tres años después de aquel gran éxito Wham! se separó y George Michael decidió comenzar su carrera como cantante solista, consiguiendo un gran éxito con el sencillo I Want Your Sex, que casualmente fue prohibido por las emisoras de radio de su país.

Fue el preludio de un lustro en el que el cantante británico llegó al Olimpo de la música pop gracias a seis sencillos que alcanzaron el número uno del ranking musical de Estados Unidos, incluyendo Faith, Father Figure, One More Try, Praying For Time y el dúo con Aretha Franklin I Knew You Were Waiting For Me.

Años de excesos

Sin embargo, la década de los 90 le empezó a pasar factura. En 1991 en Rock in Rio conoció al brasileño Anselmo Fellepa con quien salió del armario en su círculo privado y que fallecería dos años después de Sida, dejando al cantante sumido en una profunda depresión que le llevó a entradas y salidas constantes de clínicas de desintoxicación. Además, en 1998 fue detenido en Beverly Hills por «actos indecentes» en un urinario público con un policía que le tendió una trampa.

En 2006, tras un largo período de ostracismo lanzó su disco y gira de conciertos Twenty Five para conmemorar sus 25 años de carrera musical. Fue un gran éxito y consiguió 60 millones de euros. Sin embargo, su nuevo triunfo musical seguía yendo acompañado de incidentes de orden público como los que protagonizó en unos lavabos públicos de Hampstead, al norte de Londres, cuando volvió a ser detenido por «actos obscenos» o cuando fue hallado dormido en su coche en el centro de Londres bajo el efecto de las drogas.

Además, en 2011 canceló una serie de conciertos «por tratamiento de una neumonía» y hace un año fue ingresado en un hospital de Viena durante una estancia en aquella ciudad y las últimas imágenes que se tienen de él, hace un par de meses, muestran a un George Michael obeso e hinchado que poco tenía que ver con el saltarín del grupo Wham!. Ahora, todo parece indicar que la causa de su muerte fue un paro cardíaco.