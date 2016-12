És el dia dels innocents?

El Consell Insular d’Eivissa va notificar el darrer 20 de desembre als ajuntaments subvencions per millorar els camins rurals però… les obres han d’estar acabades el 30 de desembre i per tant alguns ajuntaments no podran executar aquestes obres. S’aprova el 22 de desembre pagar a l’entitat Mater Misericordia factures que estaven pendents des del mes de desembre del 2015 i també factures d’aquest estiu del servei del transport adaptat. No, no és una innocentada

Quan des del Consell varen comunicar fa pocs dies que farien una prova de resistència a l’entrada de Jesús vaig pensar si era una prova per comprovar la resistència dels veïns a la situació provocada al seu poble. Quant de temps podrem resistir la resta d’eivissencs amb la carretera de Santa Eulària col·lapsada? No, no és broma.

Els que es vanagloriaven de defendre l’educació pública, Consell Insular i Govern Balear, no són capaços de dotar d’un espai adient ni d’una dedicació horària suficient a diferents membres del Consell Escolar Insular, en especial a la secretària. Tampoc és una innocentada, no.

Han llevat a l’alumnat de la UNED la biblioteca que tenien al seu edifici.Les infraestructures educatives noves previstes per aquesta legislatura a Eivissa seran a costa dels Ajuntaments i del Consell; el Govern, malgrat la seva situació econòmica de bonança, començarà a retornar els sous a partir del 2020. L’atenció a l’alumnat vulnerable ha empitjorat. Vergonyós, no?

El Museu Etnogràfic de Santa Eulària es va obrir, sí, però no amb el personal mínim qualificat exigit a un museu. El Museu des Puig des Molins també pateix mancances de professionals. Preocupant, no?

Els nostres boixos segueixen sense poder gaudir del servei de l’escoleta de Can Nebot que encara està tancada, i això que juntament amb Formentera som les úniques illes que no comptam amb cap escoleta gestionada per la Conselleria d’Educació del Govern Balear. Què vos sembla?

De turisme què podem dir? Han deixat perdre l’aportació que havien de rebre del Govern. PTI, habitatges turístics... ja en parlarem; del Cetis, millor no parlar...

El pressupost del Consell s’ha incrementat, sí, però no per millorar l’atenció als ciutadans sinó per augmentar el personal de confiança i els alts càrrecs; els treballadors sí que segueixen els mateixos. Desconcertant, no?

Parlaven de diàleg, s’omplien la boca amb consens i transparència però… ara que ja han aconseguit el poder comprovam que només era part de la seva demagògia.

No és dia dels innocents. Tot això no és una innocentada, no, són situacions provocades per la gestió de l’equip de govern del nostre Consell i de la Comunitat Autònoma.