Pepsi crea su propio 'kalimotxo'

Pepsi presentó este pasado jueves en un vídeo de Twitter su particular receta del 'kalimotxo' con esta frase: «Lo llamamos ‘cali-mocho’ y lo bebemos con amigos».

La idea de la compañía era publicitar un nuevo refresco, la Pepsi 1893, pensado para mezclar con todo tipo licor y no con vino, como marca la tradición popular. Por ello, para muchos españoles la bebida elegida no ha sido la más acertada.

La principal queja que ha tenido la marca es que ha querido presentar el 'kalimotxo' como un cóctel fino, cuando esta bebida siempre se ha bebido en un vaso de plástico.

Otra de las quejas más coincidentes tiene que ver con los dos ingredientes protagonistas, ya que para muchos españoles solo puede prepararse con vino tinto Don Simon y Coca-Cola.

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n