El Govern saca adelante su techo de gasto y despeja los Presupuestos

El Govern ingresará más que el año anterior pero son tantas las limitaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda, que obliga a las comunidades a cumplir una estricta regla de gastos, que sólo podrá dedicar a inversiones públicas la mitad de lo que ingrese.

Es lo que explicó ayer la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, y que dibuja las dos caras del acuerdo, políticamente relevante, que tomó ayer el Parlament al aprobar su techo de gasto para 2018 con el apoyo de todos los partidos que conforman la mayoría, incluido Podemos y Més per Menorca.

El PI coincidió con el PP y Ciudadanos y optó por el ‘no’. Jaume Font indicó que era la primera vez que optaba por votar así. Según Font lo mejor que podría hacer el Govern «y tendrá nuestro apoyo» es recurrir a los tribunales para mejorar la financiación y reclamar un «mejor trato».

La aprobación del techo de gasto parece despejar el camino para la aprobación de los Presupuestos de 2018. Queda ahora por definir, en un juego de toma y daca, cómo se articulará el incremento del impuesto turístico o ecotasa. Més per Menorca, que finalmente se inclinó por el ‘si’ cree tener el compromiso para que el aumento no se aplique en temporada baja. Podemos no lo tiene muy claro. Un total de 122 proyectos, por valor de 310 millones, se han presentado a la convocatoria del impuesto para 2007.

Sobre el techo de gasto, las arcas públicas de las islas contarán en 2018 con 451 millones de euros más, de los cuales solo 250 se podrán aplicar en políticas públicas directas debido a la «estricta» regla de gasto impuesta por el Gobierno central, fijada para el próximo año en el 2,4 % del PIB.

Según la consellera Cladera, es imprescindible que el Estado condone parte de la deuda, en atención a la «infrafinanciación» de Balears. La consellera reclamó a todos los grupos con representación en Madrid su compromiso para avanzar en las negociaciones del Régimen Especial de Balears (REB), que incluye un fondo de insularidad y un IVA reducido ‘a la balear’.

Por otra parte, y según informaba ayer Europa Press, Balears había registrado un déficit de 220 millones de euros hasta junio, lo que representa el 0,74 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). El 0,74 % de déficit presentado hasta junio por las Islas se sitúa ligeramente por encima de la media, un 0,72 por ciento de déficit. Lo que negó la consellera Cladera es que Balears fuera una de las comunidades con presión fiscal más alta.