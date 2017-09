Motín de unos pasajeros en Palma que volaban hacia Ibiza

Un grupo de pasajeros se amotinaron ayer en el aeropuerto de Palma contra la compañía Iberia ante la decisión de la compañía aérea de elegir a 15 personas para el último vuelo del día que habían quedado fuera de los distintos vuelos que, por motivos metereológicos, no pudieron volar durante todo el jueves.

Los hechos se produjeron a las 21 horas cuando la compañía Iberia anunció que en dicho vuelo podrían acceder 15 pasajeros de los 70 u 80 que habían quedado en tierra en los vuelos de las 16 y las 18 horas. "El problema se produjo cuando entre los 15 pasajeros se seleccionaron a aquellos que tenían más puntos de fidelidad y no a los que teníamos más necesidades para regresar a Ibiza", cuenta una pasajera que durante toda la mañana había tenido que estar en Son Espases para una revisión de su hija pequeña. "Mi hija necesita unos ciudados especiales y una medicación, pero lo que hizo Iberia fue seleccionar a los pasajeros más fieles", explica esta pasajera, que tenía previsto coger el vuelo de las 16 horas y hasta las 23 horas no pudo volar con destino a Ibiza. Ante las protestas de los pasajeros, Iberia tuvo que rectificar y recolocar a aquellos pasajeros que tenían más urgencia en regresar a Ibiza.

"Entre los pasajeros que se quedaban en tierra había personas mayores, así como la acompañante de una mujer que iba en silla de ruedas. ¿Qué tipo de selección hizo Iberia a la hora de elegir a los 15 pasajeros? ¿No se tuvieron en cuenta a todas aquellas personas con más necesidades de regresar a Ibiza?", señala esta pasajera, que no entiende "cómo entre las 16 y las 23 horas sí volaron aviones de Air Europa entre Palma e Ibiza, pero no de la compañía Iberia. "Yo puedo entender que por la fuerte lluvia se suspendiesen los vuelos, pero me hubiese gustado más explicaciones y sensibilidad por parte de la compañía", agregó.