Polémica en la Mesa del Parlament por la agenda de actos de Picornell

Polémica en la reunión de la Mesa del Parlament por cuenta de la agenda de actos del presidente de la Cámara, Baltasar Picornell (Podemos). Según la portavoz del Partido Popular (PP), Margalida Prohens, que previamente había sido informada por el secretario segundo, Miquel Jerez, Picornell había aceptado acudir «a la Diada de Catalunya, que en estos momentos plantea un desafío al Estado, e ignorado otros actos de relieve de los que ni siquiera informa a la Mesa».

Aunque también el vicepresidente primero, Vicenç Thomàs (del PSIB), se quejó en privado de cómo llevaba Picornell su agenda, fue el PP el encargado de aludir a este asunto después de la reunión de la Junta de Portavoces. Según Prohens, Picornell «no está capacitado para representar a esta institución» y «no actúa como representante de todos». Dijo que evitó asistir a la cena que ofrecieron los Reyes en verano, que no acudió a la manifestación de rechazo al terrorismo en Barcelona, que ni siquiera les informó de que había sido invitado y que «ahora acude a la Diada independentista» del 11 de septiembre.

El presidente del Parlament compareció ante los medios después de la reunión de la Junta de Portavoces. Dijo que él no participaría en la reclamación independentista de la Diada del 11-S, sino que acudiría al acto de entrega de Medallas de la Generalitat a los Mossos d’Esqudra y a los servicios de emergencia y médicos que actuaron tras los atentados.

El presidente, que negó que se hubiera recibido una invitación para la manifestación que se celebró en Barcelona, dijo que él no puede asistir a todos los actos a los que se le invita pues «hay muchos actos protocolarios y aquí tenemos mucho trabajo». También aseguró que no había recibido la invitación para acudir este jueves al Correbou de Fornalutx pero que no podría acudir. Y añadió: «Me habría gustado asistir como activista». El toro de Fornalutx ha sido bautizado como ‘Balti’, que es como llaman sus amistades a Picornell. Sobre este asunto dijo: «Ojalá se llamase ‘Balti’, el primer toro libre de Balears», en alusión a la prohibición definitiva del Correbou.