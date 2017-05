El PP critica a Vidal que una empresa de su familia tenga un almacén en terreno protegido

La diputada del PP Misericordia Sugrañes ha criticado este martes al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, por «mirar hacia otro lado» ante el hecho de que una empresa de su familia tenga en Esporles un almacén que ocupa desde hace años un terreno calificado como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).

Con ocasión del pleno del Parlament balear, Sugrañes le ha asegurado al conseller que le «sabe mal sacar estos trapos sucios», pero le ha recordado que es «el conseller de Medio Ambiente y no puede cerrar los ojos ante este hecho».

Sugrañes se ha referido a «la vulneración de la normativa medioambiental vigente y a la manera de cerrar los ojos» del conseller, que en su día fue regidor de Medio Ambiente en Esporles.

La actuación de esta empresa es «totalmente contraria» al espíritu de la legislación ambiental, con un «gran impacto ambiental y paisajístico», ha subrayado la diputada.

El conseller ha recordado que este asunto ya lo sacó el PP cuando el Govern del Pacto anunció la protección de Es Trenc, por lo que los populares decidieron «atacar a su familia y a su persona».

Vidal ha explicado que hace años decidió no participar en las actividades empresariales de su familia y «hacer su camino» profesional.

«En esa empresa no tengo participación, ni poder de decisión», ha dejado claro Vidal, que ha explicitado su compromiso con las políticas medioambientales en la comunidad autónoma y en la protección del territorio balear.

El conseller no ha querido realizar una «intervención dura» contra el PP y ha insistido en que no tiene ninguna vinculación con la referida empresa: «A ellos su responsabilidad y a mí las mías; no sé si todos pueden decir lo mismo».