El Parlament rechaza el Proyecto de ley de los PGE por la «insuficiente» asignación de recursos en Baleares

El Parlament ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, relativa al rechazo de los presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2017 por su asignación «insuficiente» de recursos por inversión directa en Baleares.

La iniciativa contempla que la Cámara balear defiende en su integridad el cumplimiento en toda su extensión del Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, «como símbolo supremo del consenso de toda la sociedad de Baleares y de las fuerzas políticas que la representan en el Parlament».

Asimismo, se instará a todos los partidos que empleen los recursos a su alcance, en el trámite parlamentario a las Cortes españolas, para mejorar las partidas presupuestarias que los PGE y a reclamar al Estado el cumplimiento de los Protocolos firmados por la Comisión Mixta Estado-Baleares por temas de economía.