Bauzá dice que «nadie del PP me ha pedido renunciar al acta de senador»

José Ramón Bauzá aseguró este lunes que «nadie del PP me ha pedido o me ha insinuado que deje mi acta de senador» ni se ha producido ningún movimiento de cúpula en este sentido. A su vez, destacó que «ni me planteo» dejar el acta ya que se encuentra muy satisfecho «con el trabajo que realizo». Considera que «el que se diga que el PP me va a pedir que renuncie al Senado es fruto de algún comentario individual. Es inevitable que los haya en un partido tan grande como el nuestro y sobre todo tras un proceso congresual pero, insisto, nadie se ha dirigido a mí ni me ha hecho saber absolutamente nada».

El expresident es senador autonómico por decisión del Parlament Balear. «Ocupo un puesto de representación popular del que me siento muy orgulloso. Ni se me pasa por la cabeza dejarlo, y mucho menos porque al parecer alguien haya lanzado un comentario en esta dirección. Creo que la política es algo mucho más serio que todo eso». En todo caso, Bauzá es dueño de su escaño.

Respecto a las críticas que recibe por no presentar propuestas en la Cámara Alta, indica que «soy presidente de la Comisión de Entidades Locales. Eso quiere decir que mi tarea es fundamentalmente de coordinación, no de presentar propuestas. Entre mis tareas se encuentra entrevistarme con alcaldes, miembros de corporaciones, presidentes de cabildos o de mancomunidades». Es una tarea compleja que requiere dedicación». Bauzá cree «injusto» que se insinúe que hace poco trabajo. Y recuerda que «Antich presenta propuestas, pero no preside ninguna comisión».