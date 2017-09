El Mallorca se impone al Atlético Saguntino en Son Moix

Mallorca 3-2 Atlético Saguntino

Mallorca: Reina; Sastre, Raillo, Campos, Bonilla, Pol Roigé, Pedraza (Salva Sevilla, min. 80), Damiá, Lago Junior (Álex López, min. 70), Cedric (Bryan Reyna, min. 62) y Abdón Prats.

Atlético Saguntino: Lluna; Gallego (Felip, min. 62), López, Marín, Gimeno, Gilabert (Escudero, min. 84), Juliá, Lois, Kata (Granell, min. 46), Gámez y Marong.

Goles: 1-0, min. 4: Abdón Prats; 1-1, min. 63: Marín; 2-1, min. 81: Salva Sevilla;; 3-1, min. 87: Abdón Prats; 3-2, min. 93: Marong.

Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó a Bonilla, del Mallorca; a Gallego, Marong del Saguntino.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Segunda División B, Grupo 3, disputado en el estadio Son Moix ante 5.196 espectadores.

El Mallorca ha derrotado esta mañana (3-2) al Atlético Saguntino en un partido en el que ha podido golear pero la falta de acierto, sobre todo en la primera mitad, le ha provocado algún que otro susto. Abdón Prats por partido doble y Salva Sevilla tras una magistral falta han sido los goleadores mallorquinistas.

Un monólogo. Es lo que hemos visto en la primera mitad en Son Moix, tanto que el Mallorca ha ofrecido el mejor fútbol de la temporada y, lo que es más importante, acompañado de ocasiones. Muchas ocasiones. Los de Vicente Moreno fueron un auténtico vendaval en los primeros 45 minutos. Por derecha, por izquierda, por el centro...todo eran llegadas y acercamientos con peligro.

El mejor reflejo del inicio de partido fue el tanto de Abdón Prats, que llegó en el minuto 5. El de Artà enganchó una volea a media altura después de un centro de Bonilla. Abdón en estado puro se estrenaba esta temporada haciendo lo más difícil: abrir la lata.

Tras el tanto, y lejos de relajarse, el Mallorca lo siguió intentando y así Lago, pocos minutos después reclamó penalti después de una jugada individual. El árbitro no quiso saber nada del asunto. Ocasiones de Pol, el mismo Lago y dos postes de Joan Sastre y Cedric. Buena muestra del poder ofensivo que ha desplegado el equipo de Vicente Moreno en esta primera mitad.

El Atlético Saguntino solo avisó de que había venido a jugar en el tramo final del primer tiempo. Gámez lo intentó pero se topó con un imperial Raíllo en defensa y en la jugada siguiente un disparo de Lois acabó en las manos de Reina. Nada podía presagiar lo que iba a ocurrir en la segunda mitad.

El preludio de lo que iba a ocurrir posteriormente fue el disparo de Granell que atajó Reina. Era el minuto 3 de la segunda parte. Los valencianos metieron una marcha más en este inicio de segunda parte sorprendiendo al Mallorca, que seguía dominando pero sin llevar el peligro de la primera parte.

Después de unos minutos que llevaban a dormirse al espectadores llegó el sobresalto. Marín puso la igualdad en el marcador tas batir por abajo a Reina. Impensable una hora antes pero una dura realidad. Tras este jarro de agua fría el Mallorca intentó seguir con su fútbol, pero los valencianos, crecidos por el empate, se defendían con uñas y dientes. Hasta que apareció Bryan Reyna, de nuevo saliendo desde el banquillo, se topó con la madera para intentar levantar los ánimos de la parroquia mallorquinsta.

A diez minutos llegó el momento clave del partido. El colegiado había señalado falta a favor del Mallorca y en un movimiento más propio de balonmano, Vicente Moreno decidió que Salva Sevilla entrara al terreno de juego para lanzarla. Y lo hizo. Y anotó un golazo. El ex del Espanyol no podía tener mejor debut en liga que este. Su aportación no acabaría aquí ya que poco después la puso en la cabeza de Abdón para que el de Artà anotase un doblete y diese por finiquitado el encuentro, no sin susto final cuando el Atlético Saguntino puso el 3-2 en el 92'.

Triunfo que coloca al Mallorca líder provisional del Grupo III a la espera de lo que hagan esta tarde Elche y Villarreal B.