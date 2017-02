Las redes sociales dan voz a la víctima de un crimen sin resolver: «Hace 34 años fui asesinado»

En enero de 2014 Bill Comeans publicaba en Twitter: «Hace 34 años fui asesinado. Tenía 14 años y toda la vida para vivir. Mi familia sigue buscando a mi asesino». Lejos de tratarse de un tweet de ultratumba, es la forma que tiene la familia del fallecido de dar difusión a este crimen sin resolver.

El 7 de enero de 1980, poco antes de cumplir 15 años, el joven Bill Comeans salió de su casa en New Rome, Ohio, pero nunca regresó. Después de buscarlo, horas más tarde lo encontraron cerca de la vivienda estrangulado con su propia bufanda. Pero el autor del crimen nunca fue arrestado.

Desde 2014, «a través de las redes sociales soy capaz de compartir desde la tumba mi historia y mi asesinato», se puede leer en uno de los tuits de la cuenta. Y es que la hermana pequeña del fallecido, Kathleen, usa esta red social para comunicarse con el asesino de su hermano. Para ello resulta contundente en alguno de sus mensajes: «Me mataste y te escapaste. Sé que estás leyendo esto. Es la hora. Confiesa. Te perdono. Te perdono».

Kathleen utiliza Twitter para colgar algunas de las fotografías que tiene de su hermano, además de dar a conocer cómo se siente la familia del fallecido. «¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que no sabías cómo seguir adelante? ¿Has llorado tanto que no has podido sentir tu cuerpo? Mi familia lo ha hecho».

I've got mom and dad with me. pic.twitter.com/DDLVH1FDCo — Bill Comeans (@BillComeans) 9 de enero de 2014

Pero, más allá de recordar un trágico suceso, en ocasiones Kathleen utiliza un humor macabro: «Sabes que probablemente es un mal día cuando tu nombre se imprime en un informe de autopsia». Además, cada 7 de enero desde 2014 escribe el mismo mensaje, modificando únicamente el tiempo que ha pasado sin poder resolver el crimen de su hermano, y este 2017 ya habían pasado 34 años desde que fuera asesinado.