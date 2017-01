Herida de gravedad una mujer atropellada por una moto en la avenida Sant Josep de Vila

Una mujer de 74 años resultó ayer gravemente herida tras ser atropellada por una moto mientras cruzaba la avenida Sant Josep de Vila.

El suceso ocurrió en torno a las 16.30 horas a la altura del paso de peatones localizado en el número 17 de la avenida.

Según las primeras investigaciones, la mujer irrumpió en la calzada para cruzar cuando el semáforo para peatones estaba en rojo.

La víctima, de nacionalidad italiana y residente en Ibiza, quedó tumbada sobre el asfalto tras recibir el impacto. Estaba consciente.

El conductor de la moto no pudo hacer nada por evitar el golpe, según señalaron testigos presenciales. La mujer fue atendida en un primer momento por dos miembros de Cruz Roja que transitaban por la zona. El conductor de la moto dio negativo en el test de alcoholemia practicado por la Unidad de Atestados de la Policía Local de Vila.

Hasta la zona del accidente se desplazó una patrulla de la Policía Local y una ambulancia Soporte Vital Básico del 061.

Mientras los agentes municipales controlaban la circulación en la zona, los servicios de emergencias prestaron las primeras atenciones a la víctima en el lugar del accidente. La mujer presentaba fuertes golpes en cadera y pierna.

Pasadas las 17.30 horas, la víctima fue evacuada al hospital de Can Misses y quedó ingresada en el servicio de Urgencias, señalaron fuentes del Ib-Salut. La mujer quedó ingresada con fractura en cadera y rodilla.

Punto peligroso

Los vecinos de la zona explicaron que es el tercer accidente registrado en ese punto en los últimos días.

Para cruzar los cuatro carriles de la avenida hay un paso de peatones señalizado y controlado con un semáforo. No obstante, los vecinos denuncian que los vehículos circulan a velocidades elevadas.