Gratis al cine con Periódico de Ibiza y Formentera

BASES – SORTEO ENTRADAS CINE



1º Promoción exclusiva para suscriptores de Periódico de Ibiza y Formentera, tanto de la versión en papel como en la digital de la plataforma Kiosko y Mas.

Consulte esta y otras ventajas de ser suscriptor llamando al 971 317 339 o enviando un mail a suscriptor@periodicodeibiza.es

2º El sorteo de entradas de cine de 2017, comenzará el martes 17 de enero de 2017. Cada día a partir de esa fecha, se publicará un anuncio en Periódico de Ibiza y un banner en su web www.periodicodeibiza.es, en el que se indican los pasos a seguir para poder participar en el sorteo.

3º Los premios serán siempre directos y consistirán en invitaciones de cine a canjear en Multicines Eivissa. Las invitaciones no son válidas para domingos, festivos, primeros siete días de estreno ni para proyecciones en digital 3D. Multicines Eivissa se reserva el derecho a modificar las condiciones de las mismas.

Cada semana se sortearán 10 invitaciones entre los participantes que reúnan las condiciones reglamentarias.

Los suscriptores que deseen participar en este sorteo, deberán enviar su código de suscriptor, nombre y apellidos y DNI o CIF por whatsapp al teléfono 600 486 685 o un mail a suscriptor@periodicodeibiza.es del Club del Suscriptor de Periódico de Ibiza y Formentera.

Una vez realizada la comprobación de los datos de los participantes y el posterior sorteo, se avisará a los ganadores para que pasen por las oficinas de Grupo Prensa Pitiusa a retirar su premio.

Se establece un límite de 7 días para la recogida del premio.

Los ganadores cuyas invitaciones no hayan sido retiradas en los plazos indicados, perderán el derecho al premio.

4º Las únicas participaciones válidas, serán las que reúnan los requisitos exigidos.

5º El uso indebido o abusivo en cualquier situación de esta promoción por parte de un cliente puede derivar en la prohibición absoluta de la participación del mismo. Los premios no se podrán cambiar.



6º Los premios se entregarán de Lunes a Viernes (días laborables) de 10.00 a 15.30 horas en las oficinas de Periódico de Ibiza y Formentera, sita en Camino Viejo San Mateo, 3. Polígono es Raspallar, sector 1. Eivissa.



7º Empleados, colaboradores y familiares del Grupo Prensa Pitiusa no podrán participar en el juego.



8º La aceptación de los premios lleva consigo la autorización para publicar el nombre e imagen del premiado en Periódico de Ibiza y Formentera, y en cualquier medio del Grupo Prensa Pitiusa y la obligación de identificarse con el DNI o NIE a su requerimiento. En el caso de que Periódico de Ibiza y Formentera, detectara fraude en la obtención del premio éste será retenido hasta su validación.



9º Este juego se regirá por las presentes bases y a ellas se atendrán todos los participantes. Cualquier duda que pudiera plantearse sobre la interpretación de las mismas será resuelta de modo inapelable por Periódico de Ibiza y Formentera, que también se reserva el derecho de modificarlas.



10º Los menores de 18 años no pueden participar en el juego, en cumplimiento de la actual legislación.

11º En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, le informamos de modo expreso que los datos facilitados por usted a través de nuestro número de teléfono o a través de la aplicación de mensajería multiplataforma “Whatsapp” serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.U., con la finalidad de incluirle en la participación del sorteo de Entradas de Cine. En tal sentido, una vez realizado el sorteo, el ganador consiente de manera expresa e inequívoca para que sus datos sean publicados en la página web de la entidad y en la red social Facebook y/o Twitter de PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.U con el fin de dar a conocer el resultado del sorteo. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el cliente puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.U, CAMINO VIEJO DE SAN MATEO, Nº3, POLÍGONO RASPALLAR, SECTOR 1, CP 07800, Ibiza (Islas Baleares), adjuntando fotocopia de su DNI.