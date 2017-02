Paso a paso hacia el nuevo emisario

Las obras para construir el nuevo emisario de Talamanca siguen su curso y, según explicaron desde el Govern, se están cumpliendo los plazos previstos. En la actualidad, los operarios están preparando la botadura de la nueva tubería al mar. Hasta el momento se ha acabado la construcción de los lastres o muertos de hormigón en una planta de prefabricados de la Península y está previsto que el transporte de estos muertos se haga a partir de esta semana. La previsión que manejan es que el jueves 2 de marzo (el jueves de la semana que viene) se inicie la soldadura del tubo submarino. En cuanto a las labores que se están realizando en el tramo terrestre, desde el Ejecutivo autonómico explicaron que se han incrementado a dos los turnos de trabajo por cada tramo «para aumentar los rendimientos». En este sentido especificaron que distinguen tres tramos desde tierra hacia el mar.

Según explicaron desde el Govern, se está acabando de instalar la losa de protección de las conducciones de combustible (CLH) y la desconexión de los servicios afectados (alumbrado). En este sentido prevén que la excavación de este tramo empiece ya está semana. El nuevo emisario tiene una longitud de dos kilómetros, la mitad de los cuales corresponden al tramo terrestre. Los plazos que manejaba inicialmente el Ejecutivo autonómico es que la obra esté acabada en el inicio de la temporada.

El PP exige garantías

El PP de Vila pedirá al alcalde Rafa Ruiz en el pleno de este jueves que exija la certificación oficial de que la tramitación para la sustitución del emisario cuenta «con todos los informes preceptivos». La formación advirtió ayer de que algunos de estos informes que debería hacer el Govern no se han incorporado al proyecto, lo que podría motivar la paralización de los trabajos. Los concejales populares aseguraron que, aunque la Conselleria de Medi Ambient haya descartado cualquier tipo de problema con estos informes, «la necesidad urgente de concluir cuanto antes este proyecto sin contratiempos parece obligarnos a extremar la prudencia y garantizar tanto a los vecinos de Talamanca, como a los del resto del municipio, que las obras no sufrirán ningún tipo de retraso por causas administrativas y que estarán concluidas antes de la próxima temporada turística». Los populares recordaron que en la anterior legislatura ya se intentó declarar la emergencia de esta infraestructura, pero se emitieron informes negativos por parte de Abaqua, los servicios jurídicos de Medi Ambient y la Abogacía de la comunidad. Desde la Conselleria de Medi Ambient precisaron ayer que las obras tienen «todas las garantías». «El emisario se tramita por emergencia, por lo que paralelamente a la realización de las obras se llevan a cabo todos los trámites medioambientales y permisos. Por ejemplo, para actuar en el puerto, se han pedido los permisos correspondientes y se han dado», explicó una portavoz de Medi Ambient, quien precisó que ésta es la mayor diferencia entre una tramitación por emergencia o por urgencia. En este último caso, los trámites se acortan a la mitad, pero «hay que hacer toda la tramitación primero». Desde Medi Ambient recordaron que en la anterior legislatura no se consiguió declarar la emergencia para estas obras «y ni siquiera había proyecto ni partida consignada de tres millones».