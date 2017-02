El PP exige al Consell que sea «valiente» y diga cuántas alegaciones al PTI han recibido

El presidente del Partido Popular de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, retó ayer al equipo de gobierno del Consell d’Eivissa a que sean «valientes» y anuncien públicamente cuántas alegaciones han recibido al Plan Territorial Insular (PTI), cuyo plazo de presentación terminó hace un mes, a finales del mes de enero.

«Nos parece muy sorprendente que el gobierno de la transparencia no se haya dignado a comunicar cuántas alegaciones al PTI han recibido», dijo Marí Bosó quien ironizó añadiendo que «creemos que la ley Montoro no se lo impide».

Por su parte, desde el Consell d’Eivissa no se ha dado todavía una fecha concreta aunque, según señalaron, confían en tener «un informe con todos los datos esta misma semana».

Un fraude de ley

Para los populares ibicencos, el procedimiento que ha seguido la institución insular en materia territorial «se ha hecho mal», ya que, según explicó Marí Bosó, la ley de Ordenación territorial señala que para poder acordar la norma cautelar territorial, aprobada el pasado mes de diciembre, es necesario que se haya iniciado previamente la modificación del PTI.

El presidente de los populares ibicencos pidió al Consell que se planteara la posibilidad de anular la norma cautelar por haber sido aprobada «en fraude de ley». A su juicio, adopta decisiones que tiene que modificar el PTI y, por tanto, avanza los cambios en dos o tres años.

Respecto a la gran cantidad de alegaciones que han presentado los propietarios de fincas rústicas, José Vicente Marí Bosó cree que la norma territorial cautelar «beneficia a los ricos y perjudica a los pequeños propietarios ibicencos».

En este sentido, calificó de «mala actuación del Consell» el hecho de que, desde el pasado verano, se hayan triplicado las licencias de obra. «La gente tiene miedo y si lo que perseguían era contener las licencias de obra, lo que han conseguido es precisamente el efecto contrario», afirmó.

El presidente de los populares pidió a los responsables del Consell que tengan en cuenta el elevado número de alegaciones recibidas para incorporarlas al PTI y exigió al equipo de gobierno insular que se siente a negociar con los diferentes partidos y agentes sociales un acuerdo para lograr una mejor ordenación del territorio.

No obstante, Marí Bosó recalcó que, hasta el momento, el ejecutivo insular no ha mantenido un diálogo con la oposición. «Ahora ya sabemos que cuando el presidente aseguró en el discurso de las Festes de la Terra que iba a dialogar con todos era un cuento chino porque, hasta el momento, todavía nos ha llamado», afirmó el presidente del PP de Ibiza.