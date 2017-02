La plana mayor del PP de Ibiza respalda a Company como candidato a presidente

Desde el presidente del partido en Ibiza, José Vicente Marí Bosó, a adjuntos a la cúpula insular como Vicent Marí, Virginia Marí, o Mariano Juan, pasando por la secretaria general, Ana Costa, o el vicesecretario de organización, Vicent Roig. La plana mayor del Partido Popular de Ibiza y las diferentes ‘familias’ (Vicent Serra, Pepe Sala) respaldaron ayer al exconseller Biel Company como candidato a la presidencia de la formación balear, que se decidirá en el Congreso Regional de los días 25 y 26 de marzo.

Company se dio ayer su particular baño de masas en el centro cultural de Puig d’en Valls, donde acudieron más de un centenar de afiliados a su presentación oficial –a puerta cerrada para los medios– como candidato a presidir el partido.

La visita del diputado mallorquín gozó de una cálida acogida, en claro contraste con el gris recibimiento dispensado el pasado viernes al expresidente del Govern José Ramón Bauzá, quien apenas logró reunir a una docena de simpatizantes en el hotel Royal Plaza de Vila.

Desde el partido insular se apresuraron a puntualizar que la de Bauzá no fue una visita oficial y que su próximo desplazamiento a la isla, el 10 de marzo, sí contará con el aparato organizativo del partido.

Company se presentó ayer en Ibiza como un candidato «a presente y futuro», que apostará por «dar voz a las diferentes sensibilidades» para «ganar» las próximas elecciones y «recuperar esas mayorías sociales que teníamos».

El que fuera conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio en el Ejecutivo de Bauzá aseguró que creará equipos de trabajo en cada isla. «No tiene que venir un mallorquín a decidir cómo se tienen que hacer las cosas en Ibiza, deben ser los propios ibicencos quienes decidan el futuro de su isla», indicó Company, quien pretende hacer un proyecto «conjunto y global» en el que se «ensamblen» las cuatro islas. «Esto dará una fuerza tremenda al proyecto del Partido Popular para las próximas elecciones», agregó.

Company se deshizo en elogios hacia el diputado Marí Bosó, con quien «espera» trabajar en equipo si se impone en el congreso regional, y se mostró «sorprendido» de ver tanto respaldo en Ibiza. «Me ilusiona y me llena de orgullo. La gente del PP habíamos tenido unos meses difíciles y veo que vuelve a resurgir esa ilusión por volver a conseguir un proyecto que sea capaz de gobernar y que nos represente bien, que dé solidez y solvencia para volver a ganar las próximas elecciones. Esto lo estoy viendo y lo estoy notando», subrayó.

En Balears hay unos 22.000 afiliados del PP y todos podrán votar sin requerir inscribirse previamente, si bien sí es necesaria la inscripción para participar físicamente en el Congreso o presentar enmiendas.