«Nunca me he encontrado con un no para investigar contra el cáncer»

María del Carmen Gutiérrez Peña es presidenta y fundadora, junto a la familia Gutiérrez Torres, de la Asociación Elena Torres. El principal patrocinador es la empresa Aguas de Ibiza pero en 2016 recaudaron la cantidad suficiente, un total de 50.000 euros anuales, para el proyecto de investigación de tres años que están financiando para luchar contra el cáncer. Compagina su labor al frente de la asociación con su faceta empresarial.

¿Por qué se puso en marcha la asociación?

A raíz del fallecimiento de mi hija Elena Torres por un cáncer. Toda la familia pensamos que teníamos que hacer algo por la investigación contra el cáncer.

¿Y cómo fue?

Quedé encargada de buscar cómo podíamos encauzar este proyecto. Estuvimos casi dos años buscando el sitio ideal para canalizar nuestras ideas y proyectos. Casualmente buscando encontré el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha creado una fundación a través de la que se canalizan todos los proyectos de investigación que van a través de las empresas. Me puse en contacto y me recibió el responsable de la fundación ComFuturo y me explicaron los objetivos. Pensé que era el sitio ideal para canalizar nuestras ideas.

¿Qué proyecto financian?

Nosotros queremos concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación para la medicina y, sobre todo, las iniciativas particulares. Necesitamos recaudar 50.000 euros al año que es el salario de un investigador y el CSIC pone todo su conocimiento para hacer la selección de lo que buscamos, los hospitales y la dirección del proyecto.

Patrocinan el trabajo de la investigadora Priscila Monteiro ¿Qué está realizando?

Trabaja investigando la detección y va tras el cáncer de mama para llegar al cáncer de pulmón a través de los nanosensores y biomarcadores. Ha venido dos veces a Ibiza para explicar lo que está haciendo.

¿No le parece lamentable que sea la iniciativa privada la que saque adelante proyectos de investigación para luchar contra el cáncer?

Es importante la iniciativa privada para la investigación en el mundo entero. En Estados Unidos, es mucho dinero lo que patrocina la investigación privada para el Estado porque de esa manera el coste de descubrir una enfermedad es más barato.

¿Cree que debería de haber más investigación?

Debería de haber más investigación y pienso que tendría que haber más iniciativa privada de empresas que apoyaran la investigación. Uno de los pasos siguientes, a partir de enero de 2018, es buscar empresas en Ibiza a través de la asociación Elena Torres u otras para que patrocinen la investigación contra el cáncer. Las empresas y los ciudadanos de Ibiza son muy solidarios en todo.

Este año han recaudado los 50.000 de los eventos y donaciones que organizan para impulsar la investigación. ¿Es solidario el pueblo ibicenco?

Sí, muchísimo. Nunca me he encontrado con un no para ninguna petición para la asociación. No solo en Ibiza, sino también en Mallorca.

¿Cómo es su relación con las tres asociaciones de Ibiza en la lucha contra el cáncer?

Es fantástica. Con APACC colaboro en todo lo que puedo y con Ibiza y Formentera contra el Cáncer, también. La única que trabaja para la investigación es nuestra asociación y nosotros siempre habíamos colaborado con IFCC. Apoyaré siempre a las asociaciones contra el cáncer.

¿Cómo de una situación tan dolorosa como la muerte de un hijo puede derivar en una asociación como la que preside?

Porque vimos que en España faltaba mucho para el cáncer, sobre todo para el de pulmón. Con el dolor no se hace nada, sino que hay que transformarlo en hacer algo cuando se puede. Siempre he creído en la investigación pero para todo, para la vida cotidiana. Es muy doloroso el cáncer en una familia y quieres colaborar para que esto pase lo menos posible.

¿Supo su hija antes de fallecer que iba a poner en marcha esta asociación?

No, pero nosotras teníamos la idea de crear una asociación para los niños sin recursos pero esto lo truncó para todo.

Pero sigue adelante con esta iniciativa de la investigación.

Siempre lo apoyaremos. Hay proyectos para que se mantengan en el tiempo y se recaude. Ahora estamos poniendo las raíces, sentar las bases, que estén bien arraigadas, como una empresa.

DATOS

● Hotel Aguas de Ibiza. Calle Salvador Camacho frentre al Palacio de Congressos de Santa Eulària

● Contacto: teléfono de contacto 607901050 y correo electrónico mgutierrez@aguasdeibiza.com

● Actividades: Eventos, cenas solidarias y donaciones de empresas.

● Para realizar su aportación voluntaria a través de esta cuenta del Banco Sabadell

ES68 0081 0549 3100 0152 1656