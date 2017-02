El PSOE cree que las «divisiones en otros partidos» ponen en riesgo el Consell

La asamblea ciudadana de Podemos sigue trayendo cola. Ayer, la Federació Socialista d’Eivissa (FSE–PSOE) realizó «un llamamiento al conjunto de fuerzas progresistas a la responsabilidad» para consolidar los gobiernos de cambio que surgieron tras las elecciones locales de 2015, «después de cuatro años muy duros de políticas del PP en contra de la ciudadanía y del territorio».

Los socialistas ibicencos lamentaron que «las divisiones de otros partidos pongan en riesgo las políticas de cambio y, además, no pensamos aceptar que se intente utilizar al PSOE en estas batallas internas», en clara alusión a las palabras que la secretaria general de Podemos y vicepresidenta primera del Consell d’Eivissa, Viviana de Sans, pronunció en dicha asamblea y en las que admitió que gobernar con los socialistas supone «un tira y afloja, un pulso constante de batallar cada milímetro que se avanza», además de presumir de que «si no es por nosotros no se habrían conseguido muchas cosas».



En este sentido desde el PSOE apuntaron que los partidos que conforman los diferentes equipos de gobierno «somos corresponsables del trabajo que se hace. Por lo tanto, los socialistas asumimos como propios los aciertos y los errores que puedan cometer los responsables políticos de otros partidos con los que formamos estos gobiernos». Además, añadieron que «nunga se escuchará una crítica de un socialista hacie un compañero de gobierno por su trabajo, porque lo asumiremos siempre como propio».



Desde la FSE–PSOE destacaron que se siente «muy orgullosos» de la formación de los denominados gobiernos del cambio, tanto en Ibiza como en Balears, y señalaron que el balance en este año y medio de legislatura «es muy positivo, ya que se han parado los recortes en los servicios públicos, se ha recuperado la paz social, se han tomado importantes decisiones en defensa del territorio y se ha apostado por un modelo económico sostenible y en defensa de los trabajadores».



Por último, los socialistas destacaron que junto con los partidos con los que gobierna «tenemos una gran responsabilidad ante la ciudadanía, que no podemos dejar de lado por dinámicas internas», a la vez que recordaron que «tenemos mucho trabajo por delante para seguir cumpliendo los acuerdos y compromisos de nuestros gobiernos en los más de dos años de mandato que quedan».