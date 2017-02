El Govern balear premia a los pitiusos Isidor Torres y Felip Cirer con el Ramon Llull

El Govern balear anunció ayer que los pitiusos Isidor Torres y Felip Cirer recibirán este año el premio Ramon Llull. Un galardón que también premiará al Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y la Unidad de Seguridad del Paciente del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El maestro y político Isidor Torres Cardona nació en Formentera en 1951. En el ámbito educativo, Torres ejerció la docencia en la Escuela Unitaria del Cap de Barbaria y en el Colegio Público Sant Francesc, mientras que entre 1983 y 1994 dirigió la extensión de Formentera del Centro de Profesores y Recursos e impulsó la creación de diferentes asociaciones de padres y madres de alumnos. El Govern también destacó su labor en la creación de Ràdio Illa o su papel activo en su paso por la Obra Cultural Balear de Formentera, que presidió entre 1976 y 1978.

Como político, en 1987 fue elegido diputado autonómico por Formentera en el Parlament Balear y conseller del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. También fue senador entre julio de 1999 y marzo de 2000 y alcalde de Formentera en dos etapas, entre 1999 y 2003 y entre 2005 y 2007.

El Ejecutivo balear también ha premiado al catedrático de lengua catalana y literatura Felip Cirer Costa. Nacido en Ibiza en 1956, ha ejercido la docencia en varios institutos de educación secundaria y en la UIB. En 1987 fue concejal de Educació i Cultura del Ayuntamiento de Vila. Un mandato durante el cual se puso en funcionamiento el Arxiu Històric d’Eivissa, la Biblioteca Pública i el Patronat Municipal de Música, además de la compra de Can Ventosa al Ministerio de Defensa.

Su actividad como director de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera y profesor asociado en la UIB para impartir el Máster Universitario en Formación del Profesorado, así como muchas otras tareas, conferencias, presentaciones de libros, publicaciones, premios y participaciones en congresos y seminarios, determinan el gran valor de su aportación a las Illes Balears y la extraordinaria extensión de la proyección de la comunidad autónoma y de la isla de Ibiza, especialmente.

El Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera también será galardonado con el Ramon Llull junto con la Associació Memòria de Mallorca, que tienen por objetivo «recuperar, de una manera objetiva, la memoria histórica relativa a los hechos y las consecuencias de la Guerra Civil española», según el Govern.

El último premio Ramon Llull con sabor pitiuso se ha concedido a la Unidad de Seguridad del Paciente del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El Govern también entregará el Ramon Llull a las asociaciones de discapacitados ASPROM y ASINPROS, Unió de Pagesos, a la investigadora menorquina Alicia M. Sintes Olives, Illes per un Pacte, Federació de Cooperatives de les Illes Balears y a los deportistas Alba Torrens Salom y Marcus Cooper Walz. La medalla de oro de la Comunitat la recibirá la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.