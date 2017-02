Bauzá: «Mi objetivo es lograr que el partido vuelva a estar unido»

El candidato a la presidencia del PP balear José Ramón Bauzá tan solo pudo reunir ayer en Ibiza a apenas una docena de militantes del partido, entre los que se encontraban el exdiputado Enrique Fajarnés y el exconcejal de Vila Jaime Díaz de Entresotos. Personas que, según Bauzá, le han demostrado su apoyo. «He venido a mantener una serie de reuniones con diferentes personas que nos han manifestado su intención de darnos su apoyo y formar un equipo de trabajo», aseguró el expresidente del Govern balear antes de reunirse con los afiliados del PP ibicenco.

José Ramón Bauzá adelantó que el próximo 10 de marzo tiene la intención de dar a conocer su proyecto «de manera más formal» a la junta insular del PP de Ibiza, «porque lo de hoy es una reunión de trabajo con compañeros para acabar de configurar el equipo».

El senador autonómico señaló, al igual que ya lo han hecho los presidentes del PP balear e ibicenco, Miquel Vidal y José Vicente Marí Bosó, que una única candidatura «sería lo que a todos nos gustaría, es mucho mejor». En este sentido, Bauzá explicó que en el primer congreso al que se presentó, en el año 2010, «había otra candidatura que integré en el minuto uno cuando acabó el congreso», en referencia al exconseller Carlos Delgado. «Mi compromiso es la unidad del partido. Mi objetivo, cuando vuelva a ser presidente, es integrar al máximo número de personas de las diferentes candidaturas para que el partido vuelva a estar unido. Este es el máximo objetivo porque si no, no volveremos a gobernar», señaló José Ramón Bauzá.

En cuanto a los militantes ibicencos que le acompañan, el senador apuntó que «hay caras conocidas que se han visto y hay otras caras conocidas que no se han visto, pero de lo que se trata es de configurar un equipo».