Sant Joan dispone del primer punto de recarga de vehículos eléctricos con energía solar de la isla

El Ayuntamiento de Sant Joan presentó ayer el primer punto de recarga para vehículos eléctricos que funciona con energía solar –el primero que se instala en la isla de Ibiza– y que está situado en el aparcamiento de las pistas deportivas municipales. Un nuevo servicio que será gratis para los usuarios durante al menos dos años gracias al convenio en materia de vehículos eléctricos firmado hace apenas dos semanas con el Govern balear.

El alcalde del municipio, Antoni Marí Carraca, explicó que en Sant Joan hay al menos cuatro vehículos eléctricos matriculados y que en el presupuesto para este año hay una partida económica para la instalación de otro punto de recarga de las mismas características pero que todavía no se ha decidido en qué sitio se levantará. «Nos planteamos hacerlos en los principales núcleos turísticos y creo que tendríamos que comenzar por Portinatx porque es donde hay más movimiento», apuntó el alcalde del Partido Popular, quien añadió que los técnicos están estudiando la viabilidad de instalar una de estas pérgolas en un lugar público o, si no es posible, cerca de alguna instalación municipal.

Este nuevo punto de recarga, en el que caben dos vehículos y que se une al que ya existe en el núcleo urbano del pueblo de Sant Joan, consta de 15 placas solares que generan una potencia de 3,7 kilovatios-hora que si no se aprovecha para la recarga de vehículos se desvía a las instalaciones deportivas, por lo que no se desperdicia la energía solar que se ha generado.

De hecho, Carraca señaló que esta zona deportiva, en la que se encuentra el campo de fútbol y la piscina municipal, entre otros, funciona «casi al 100%» con energías renovables ya que además de las placas solares también se instaló meses atrás una caldera de biomasa, con lo que sólo el alumbrado consume electricidad generada con combustibles fósiles. «Para nosotros este punto de recarga una satisfacción porque demuestra que creemos que la preservación del medio ambiente, ya que no nos ilusiona quemar fósiles. El medio ambiente es ponerse a ello, es el camino a seguir y no es propiedad de ningún partido político», señaló el alcalde de Sant Joan. El proyecto para la instalación de esta pérgola se adjudicó por 37.554,47 euros.