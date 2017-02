Ya se conocen los ganadores del Concurs de Vi Pagès de Santa Eulària

Ayer por la mañana se dieron a conocer los ganadores de la primera edición del Concurs de Vi Pagès de Santa Eulària, organizado por la cooperativa agrícola de la localidad y la empresa Enotecum.

En total, se han presentado a esta primera edición 35 vinos procedentes de distintos lugares de la isla. En la categoría destinada al vino tinto, el primer premio ha sido para Bartolo de Sa Trenka, el segundo para Pere de Can Bernat y el tercero para Toni Planells Clapés. Mientras en la categoría pensada para vinos blancos el primer premio ha sido para Francisco Clapés de Can Poll.

Todos ellos recibirán sus respectivos premios, consistentes en distintos objetos relacionados con el vino y un diploma acreditativo, mañana domingo durante el transcurso de la Feria de Artesanía que se celebrará por la mañana en el Puig de Missa de Santa Eulària. Será en el puesto que ha instalado la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària en el lugar.

Según explicó Xavier Conesa, gerente de la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària, el jurado encargado de decidir cuales han sido los vinos ganadores de esta primera edición estuvo compuesto por miembros de la empresa Enotecum «expertos en estos temas» y personal de la cooperativa.

Además, Conesa aseguró que la intención de este certamen, incluido dentro del programa de fiestas de Santa Eulària, «es hacer todo lo posible para que no se pierda la tradición por la que cada casa de la isla hacía su propio vino, bien para consumo propio bien para darlo y compartirlo con sus familiares y vecinos».

