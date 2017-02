El Quijote más divertido y poético para el público infantil

El reto ha sido respetar el lenguaje antiguo pero haciéndolo entender al público juvenil e infantil mediante la interpretación de los actores y las acciones. Todo ello de una manera divertida que les enganche y también autodidacta». Así lo resumía la directora de la obra, Nadia Banegas. El resultado, lo podremos ver a partir de mañana domingo, a las 18.00 horas en el auditorio de Can Ventosa, momento en el que arrancará el estreno de El Libro Andante.

La trama comienza con la historia de Alda, una niña de 13 años que descubre un objeto extraño: parece un libro. Es un libro muy antiguo y especial, justo aquel que el abuelo le leía de pequeña, Don Quijote de la Mancha.

De la mano de Alda, la historia entra en este Libro Andante y descubre un mundo lleno de aventura donde no todo es lo que parece: gigantes, princesas, caballeros, etc.

Un texto que se le encargó a Jesús Briones y que pretende casar varios tipos de lenguaje. «El más antiguo o cervantino y otro más coloquial que trata de aunar una narradora de 14 años, al explicar la evolución de la trama», explicó Banegas.

El Libro Andante celebrará una primera representación el domingo, pero después tendrá 4 sesiones más entre los próximos lunes y martes 20 y 21 de febrero, ya para escolares a las que acudirán diferentes centros de la isla. «Grabaremos un pequeño vídeo de la función con la intención de mover la obra en Ibiza y Formentera, pero también entre las diferentes islas», apuntó su directora.

Bajo las interpretaciones de Augusto Banegas, Enrique Sánchez, Lidia Riera, Niura Barakhova, David Alba, Jose María Marí, Cristina Roig y Neus Bufí, El Libro Andante pretende ser la obra con la que la compañía de teatro Musicaldansa cruce fronteras.