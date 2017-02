Podemos dice que es “complicado” gobernar con el PSOE en el Consell d'Eivissa porque tienen que “luchar cada milímetro”

Podemos Ibiza rinde cuentas esta tarde ante las bases del pacto que tienen con los socialistas en el Consell d'Eivissa. En esta reunión, los principales representantes de la formación morada están analizando el cumplimiento de los acuerdos de gobierno que suscribieron con el PSOE. Viviana de Sans, secretaria general de Podemos Ibiza y vicepresidenta de la máxima institución insular, ha dicho que gobernar con el PSOE “es complicado, no lo voy a negar; hay que luchar cada milímetro. Hay buena sintonía porque no puedes estar sin dirigirte la palabra. Es una relación cordial, pero es duro”. En este sentido, De Sans ha reconocido que hay “diferentes sensibilidades”. “Hay cosas en las que coincidimos y otras que es una lucha diaria para avanzar y conseguir algo. Lo hacemos sin renunciar ni tirar la toalla porque es el mandato que las asambleas ciudadanas nos han hecho. Pero no es fácil”. El diputado Aitor Morrás asiste al encuentro y ha preguntado si ha habido deslealtad por parte del PSOE en cuanto a los pactos a lo que Miquel Vericad ha comentado que no se atreve a hablar de deslealtad, pero sí que hay temas que generan “más fricción”.