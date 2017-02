Pilar Rubio recoge la esencia de los pueblos de antes

Pilar Rubio, artista zaragozana residente en Eivissa desde hace años, inaugura hoy a las 18.30 horas en la sala del Ayuntamiento de Santa Eulària, situada en el número 72 de la calle Sant Jaume, una muestra de más de 200 figuras confeccionadas con tela de arpillera que recrean las costumbres de los pueblos de antaño.

Rubio explicó a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA que su afición nació «cuando por casualidad» cayó en sus manos un libro de manualidades. Empezó con una figura de un señor mayor a la que luego añadió una pareja y así ha continuado hasta nuestros días, recopilando más de 200 figuras para esta exposición que ya ha pasado tres veces por Palencia.

Para ello la artista aseguró que no realiza bocetos previos, ya que trabaja «sobre la marcha visualizando las figuras y las escenas» en donde las va a integrar. Las realiza con tela de arpillera, «la más natural posible» y un armazón de alambre, que a veces complementa con instrumentos o herramientas propios de sus trabajos artesanales. Además, se inspira en los oficios y costumbres tradicionales como el ganchillo o el tejer, «recogiendo la esencia que se ha perdido de los pueblos de antes, en donde había una vida apacible y previsible».

A pesar de todo, las figuras de Rubio se caracterizan fundamentalmente porque no tienen rasgos faciales ya que, según sus palabras, busca «que algunas personas se sientan identificadas con ellas y les pongan rostro». Algo que ha conseguido en más de una ocasión, «viendo gente mayor emocionarse y llorar al contemplarlas y recordar sus orígenes». Por todo ello, la aragonesa resumió que es una exposición «muy emocional, en donde he puesto parte de mi misma para que el espectador se detenga en el tiempo y se recree con las costumbres y personajes del pasado que ya se han perdido».