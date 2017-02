El IMS Ibiza vibrará con la música electrónica de Maceo Plex o Tale of Us

Ibiza acoge el próximo 26 de mayo una nueva cita con la música electrónica de la mano del International Music Summit (IMS) en un lugar tan idílico y emblemático como Dalt Vila. Esta edición tiene un toque 'especial' ya que se cumplen 10 años de su puesta en marcha.

El evento contará con leyendas como Kenlou aka Louie Vega & Keny Dope González (Masters At Work) que pincharán en un par de sesiones con The Martinez Brothers y con el gran ganador del Top 100 de Resident Advisor, Dixon; Seth Troxler hará lo mismo con Miss Kittin; mientras que el cofundador de International Music Summit y DJ de Radio BBC 1, Pete Tong, estará en Dalt Vila junto con Nicole Moudaber. B Traits mano a mano con Jesse Rose; Tale of Us lo hará junto a Maceo Plex; y el ibicenco Manu González junto a Lollino, ganador de Burn Residency. Sin duda, los asistentes disfrutarán con un cartel apoteósico para celebrar a lo grande el décimo aniversario del evento musical.

Lo cierto es que durante esta primera década, el IMS ha contado con artistas de la talla de David Lynch, Quincy Jones, Pet Shop Boys o Chuck D, así como los más grandes DJs.

Los asistentes disfrutarán de buena música electrónica junto a espectaculares vistas en Dalt Vila, zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Los interesados podrán adquirir sus entradas, a un precio de 50 euros , a través del siguiente enlace: http://www.internationalmusicsummit.com/ims_event/ims-dalt-vila-2017/.

Además, el IMS celebrará un año más su congreso con el foco puesta en la creación musical a cargo de expertos y profesionales en la industria musical.