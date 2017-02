Este sábado regresa a Santa Eulària Expo Kids Ibiza

Este sábado, de 10.00 a 20.00 horas, regresa al Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària. una nueva edición de Expo Kids Ibiza.

La cuarta edición de este encuentro de empresas relacionadas con el mundo infantil llega con más actividades, más sorpresas y más espacio para que todos los presentes puedan mostrar sus novedades al público de Ibiza. Unos estands que, por cierto, no se comercializarán sino que han sido cedidos de forma totalmente gratuita graicas al gran número de empresas e instituciones que colaboran en el proyecto.

Además, no faltará todo lo necesario para que los más pequeños de la casa se diviertan, con castillos hinchables, talleres, actividades, actuaciones, juegos y deportes. Incluso, para concienciar a los más pequeños de la importancia de la solidaridad habrá un puesto de Caritas Parroquial donde se realizará una colecta de alimentos no perecederos y se podrá hacer un donativo voluntario.