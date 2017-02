«Los premios son una magnífica forma de incentivar la denuncia»

José Palazón, fotógrafo y director de la Asociación en pro de los derechos de la infancia en Melilla (PRODEIN) impartirá hoy a las 20.00 horas en Can Jeroni, Sant Josep, una conferencia para cerrar su su exposición de fotografías Migracions i fronteres.

Este activista melillense diplomado en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales que lleva desde 1998 documentando «la política represiva migratoria en la frontera sur de Europa» y ayudando a menores indocumentados, inmigrantes de cualquier origen, mujeres maltratadas y defendiendo todo de tipo de causas», aseguró a este periódico que en la charla de esta noche «explicará las causas de la inmigración, desmintiendo muchas cosas que se explican en algunos medios de comunicación oficiales y describiendo el trato real que se dan en la frontera a los detenidos».

Además, Palazón confirmó que tiene pensado exponer la situación de tres fronteras, la de Grecia con Macedonia, la de Melilla que separa España de Marruecos, y la de Burkina Faso, en África. «Todas ellas tienen en común la desatención y el abandono brutal que sufren todas las personas que allí se encuentran, aunque en la frontera española la violencia que se practica es desmesurada ya que los inmigrantes incluso sufren más peligros físicos que en los lugares de donde proceden».

Paisajes de desolación

A pesar de muchos años de trabajo en Melilla José Palazón se hizo mundialmente conocido por su impactante fotografía Paisajes de desolación. Se trata de una imagen que fue tomada el 22 de octubre de 2014 durante un salto en la frontera en la que se muestra a unos inmigrantes subidos a la valla fronteriza justo frente a dos personas que disfrutan de un jornada deportiva en el campo de golf público, y con ella ha conseguido numerosos galardones, entre ellos el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña o el Premio Derechos Humanos 2016 del Consejo General de la Abogacía Española. «Me di cuenta de que aquella no era simplemente una foto que mostraba la violencia de forma explícita, sino que mostraba también las causas de todo lo que estaba pasando, las diferencias entre el norte y el sur, la visión que se tiene en el norte de los problemas que hay en el sur, las ganas que tiene esta gente de encontrar un refugio y de la oposición que se les hace. Era un espectáculo tan lamentable que estuve más de una hora sin poder marcharme», resumió sobre la instantánea el fotógrafo en una entrevista concedida en 2015 a PRNoticias.

Con respecto a los galardones, José Palazón aseguró a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA que son muy positivos «porque son una forma de incentivar la denuncia y una forma de protección frente a las fuerzas que no quieren que se hagan estas fotos». De hecho, el melillense explicó que aunque siempre le había gustado la fotografía no empezó a practicarla de modo más profesional hasta el momento en el que reparó que para hacer las denuncias se pedían pruebas gráficas y documentación en vídeo.

Algo que ha provocado que que en más de una ocasión haya sufrido detenciones e incluso la confiscación de cámara de fotografías. Sin embargo y aunque también José Palazón ha sido llevado ante un juez «nunca me han podido borrar ninguna fotografía» y lo que es más importante, «todo ello ha dado lugar a diversas querellas que han tenido como consecuencias que el Gobierno tuviera que aprobar algunas leyes que incluso han llegado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo».