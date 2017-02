‘La llamada’ abre la noche de Héctor Escandell en el ciclo de cineastas

Héctor Escandell tuvo ayer su noche en el ciclo de Cineastas de Eivissa. Un espacio creado por Les Matinées du Soleil, en colaboración con el Ajuntament d’Eivissa, con el objetivo de dar cabida y proyección a los trabajos más destacados de los directores de cine de la isla.

La llamada fue el corto que Escandell eligió para abrir su noche. «Tenía que cribar por algún lugar y este cortometraje me hacía bastante ilusión porque con él ganamos el Electrocine del año 2000. Lo proyectamos en Can Ventosa y ahora, 17 años después, lo volvemos a proyectar en lo que podría suponer un punto nostálgico para el ciclo», confesó el director.

En la criba de Escandell también estuvo El tercer ojo, «un trabajo que hicimos con Jesús Rumbo, un star system en el que él es el único protagonista y llevaba tiempo pidiéndome que lo volviéramos a proyectar. Y un tercer corto, Vecinas que, junto a los otros dos, constituiría la parte más amable de la noche, la cómica.

El lado oscuro

En la parte más oscura, para Escandell estarían otros tres cortos: No Vida, Una Noche en la Guarida del Ángel y Los Crímenes del Día de todos los Santos. «Son quizás los tres últimos. Hemos omitido los trabajos realizados de 2004 a 2011 porque técnicamente están peor, eso es objetivo», explicó Escandell quién añadió que había preferido poner los últimos cortos que se han movido en festivales. «En definitiva, hemos abarcado un periodo cinematográfico que va desde 1998 a 2015, con lo que finalmente es bastante amplio».

En la noche de Héctor Escandell no hubo demasiado espacio para las palabras. «Sí para las presentaciones, pero breves, con las palabras justas». El motivo es que el director, cuando va de espectador prefiere ver cine «y no que me suelten el rollo». Para el cineasta, «es una elección personal y como era mi noche y es lo que yo prefiero y me dejaban espacio para organizar el tiempo como yo quería, pues lo hice así», comentó entre bromas.

Finalmente, Héctor Escandell proyectó el tráiler del largometraje Los Crímenes del Día de Todos los Santos. «A mí, personalmente, este ciclo me viene genial para promocionar este largometraje que esperamos poder acabar para mediados de año». Una película que todavía no sabe Escandell cuando podrá proyectar, «porque también depende de los festivales que la seleccionen o si alguno de ellos quiere realizar su primer pase».

Un ciclo que este director ibicenco valoró como «fantástico» y que esperó que muchos más cineastas de la isla formen parte de él.

La próxima cita en el calendario del Ciclo de Cineastas de Eivissa será el próximo 14 de marzo, turno para José Luis Mir que tiene previsto proyectar un documental y un cortometraje.

Todavía habrá espacio en el mes de abril para Pablo Alcántara y Juan Mari Susierra, en mayo proyectará sus trabajos Andrián Cardona y finalizará el ciclo en el mes de junio con los trabajos realizados por Fernando Monge y Javier Riera.