El Ministerio de Medio Ambiente inicia la reforma y ampliación de la depuradora de Santa Eulària

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente comenzó a principios de este año las obras de reforma y ampliación de la depuradora de Santa Eulària, que fueron adjudicadas en octubre de 2015 y no han empezado hasta más de un año después.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària mostraron ayer su satisfacción por el inicio de «una obra importantísima, que hace mucho tiempo que estaba proyectada y que por la crisis quedó paralizada. Además, es de las pocas obras hídricas que el Gobierno tira hacia adelante consciente de la importancia y de la urgencia de la situación», explicó el concejal de Urbanisme, Mariano Juan. Estas obras, que fueron adjudicadas a la empresa Drace Infraestructuras S.A. por 4,8 millones de euros, tienen un plazo de ejecución de 28 meses, por lo que no estarán listas hasta principios del año 2019.

El mal funcionamiento de la depuradora actual provoca que desde el año 2015, y pese a no ser la administración competente para ello, el Ayuntamiento de Santa Eulària se encargue del tratamiento de los lodos (que mezcla con restos de poda y los esparce para abonar el campo) entre los meses de mayo y octubre y los vecinos de los barrios de Can Sançó y Cas Capità no se vean afectados por los olores pestilentes y la proliferación de insectos durante el verano.

Aseguran desde Santa Eulària que ya llevan gastados cerca de 300.000 euros en la gestión de estos lodos y que están pendientes de firmar un convenio para que el Consell se encargue de los costes derivados del traslado de los lodos y su gestión. «Al final, el que gestiona los residuos es el único que está claro que no tiene que hacerlo. No sé qué pasa pero se están riendo de nosotros y seguiremos reclamando el dinero. Si tenemos que llegar a compensar deudas con el Consell por las deudas que tienen con nosotros, se hará. No puede ser que los ciudadanos de Santa Eulària estén pagando dos veces por lo mismo: primero en las facturas el agua el canon de saneamiento y, por otro lado, la gestión de los lodos vía impuestos municipales», avisó Mariano Juan.

LA NOTA

Vicent Marí pide una reunión con Abaqua y la constructora

El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, ha pedido una reunión urgente para coordinar con Abaqua (encargada de la gestión de la depuradora) y la empresa encargada de las obras el funcionamiento de la infraestructura durante los meses de verano. «Queremos que Abaqua nos asegure que la depuradora funcione con seguridad a pesar de las obras porque nos preocupa que los trabajos puedan afectar a su rendimiento», destacó Mariano Juan. El motivo es que los trabajos también afectan a las actuales infraestructuras de la depuradora de Santa Eulària, que además de ser ampliada su capacidad, también verá reformada sus actuales construcciones. Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha cedido a la constructora un terreno junto a la desaladora para que acumulen tierras de las obras.