«Llegan muy pocos casos de acoso escolar porque la gente no denuncia»

Isabel Ronda García lleva desde hace mucho años luchando contra el acoso escolar que ella misma padeció en su época en el instituto. Desde hace siete años trabaja como funcionaria en el Ayuntamiento de Eivissa y su tiempo libre lo dedica a la asociación que se creó hace dos años pero lleva desde el 2007 con este proyecto.

¿Por qué ha tardado tanto en crearse la asociación?

_Porque no había manera de que la gente colaborara y una persona sola es imposible para formar una asociación. Luché porque se levantara. No es fácil llevar una asociación, es muy complicado.

¿Por qué decidistes crearla?

_En mi época de juventud fui víctima de acoso escolar y estoy cansada de ver lo que veo. Ahora hay mucha violencia y mucho maltrato psicológico que para mí es muy grave.

¿Recibistes ayuda cuando te acosaron?

_No, me vi sola. Mi padre lo denunció en los medios entonces. Me intentaron matar en el instituto. Estaba haciendo un módulo de garantía social y un compañero con una discapacidad severa intentó asfixiarme. Hablé con el instituto y más alumnos se quejaron de este alumno de que era muy agresivo. La profesora se marchó y no aguantó. Se habló con la directiva del instituto y no dio una solución. Mi padre puso una denuncia en la Guardia Civil y el juez en el juicio dijo que el caso era absurdo. Me vi sola y desamparada y eso me dio mucho coraje. Me motivó para luchar. Estoy yendo al psicólogo desde hace tiempo. Hay gente que me acosaba de pequeña y ahora ven donde trabajo y me respetan. ¿Qué pasa? Me pregunto si ahora me respetan porque sabe que soy funcionaria pero antes me humillaban. Una de las que más me acosaba se presentó aquí en el Ayuntamiento y me dijo que era una de mis mejores amigas. ¿Cómo te comes eso? He visto documentales sobre el acoso escolar de cómo encubren los centros los casos y se te pone la piel de gallina. Vi otro documental de un centro de Barcelona en el que las víctimas y maltratadores se integraban; eso es muy importante.

¿Os han llegado casos de ciberacoso?

_He leído que el Govern no tiene solución para eso. Me llegó un caso de Formentera y lo puse en conocimiento de la anterior delegada, Belén Torres, y se solucionó enseguida. Nosotros lo notificamos todo a la Conselleria d’Educació. Ahora está entrando gente nueva y queremos hacer un proyecto. Ahora tenemos en marcha el plan director, un concurso de dibujo que se hace en los coles, que hacemos con la Guardia Civil.

¿Tenéis casos de acoso en general?

__Muy pocos porque la gente se lo calla. El error más grande que tiene la gente es ir a la Policía o a la Guardia Civil a denunciar y si pones una denuncia mal puesta te la archivan. La gente se ha de asesorar antes de poner una denuncia.

¿Hay más casos ahora de acoso que antes?

_Sí.

¿A qué atribuye este aumento?

_Creo que la juventud de hoy en día no es la que había antes. Ha cambiado todo mucho. Ahora veo a grupo de chavales y me espanto, parece que no han recibido educación. Ofrezco a ayudar a los centros pero no quieren. Colaboro con dos asociaciones fuertes, una en Valencia y otra en Barcelona. En la Conselleria d’Educació me tienen en cuenta porque saben que yo lo notifico.

¿Qué papel desempeñan las familias en el acoso?

_Si quisieran, los padres pueden colaborar. Les preguntaría cuántas veces han hablado con el tutor y si han ido a reuniones de padres, pero a la hora de reclamar se van a denunciar. Si ponen una denuncia por su cuenta y hacen lo que les da la gana, no vengas a mí a pedir asesoramiento.

Pero eso es porque no conocen la asociación.

_Lo hemos dicho muchas veces. Tenemos una página en facebook assetjamentescolareivissa Ibiza y Formentera a la que se pueden dirigir.

¿Una víctima de acoso termina como acosador?

_Cuando te acosan la cabeza te explota porque ya no puedes más y entonces te rebelas o denuncias. Nunca me he rebelado porque soy antiviolencia total pero ahora es posible que otros lo hagan. El caso del chico que apuñaló a sus compañeros del instituto se está investigando si era víctima del acoso escolar.

DATOS

Contacto, a través de la página web www.acoso- escolar.com , página de facebock assetjamentescola- reivissa y el teléfono de contacto para pedir cita es 617545864, al que pueden dirigirse los padres interesados de 15 a 20 horas de lunes a viernes.

Actividades: Colaboración con las asociaciones contra el acoso escolar de Barcelona y Valencia y con el programa del Plan Director que imparte la Guardia Civil en el municipio de Sant Antoni.