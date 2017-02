El Área de Salud cambia el control del sintrom que afecta a 4.000 pacientes

El Área de Salud de Ibiza y Formentera está cambiando el control del suministro del sintrom, un medicamento anticoagulante que toman unos 4.000 pacientes en Ibiza. La medida ya ha empezado a ponerse en marcha en los centros de salud de Santa Eulària y Sant Antoni, este año comenzó en Can Misses y a partir de febrero, en el ambulatorio de Vila. Hasta ahora los pacientes que toman sintrom iban a su consulta en el día asignado en el centro de salud sin cita previa. Con este cambio, el paciente ha de pedir cita a su enfermera de cabecera para controlarle el sintrom. «Antes era como cuando te ponen una vacuna, esperabas por orden de llegada, ahora has de pedir cita a tu enfermera de cabecera y, a veces, la consulta va con retraso y tienes que esperar mucho tiempo, Me parecía mucho más práctico y cómodo el sistema anterior», dice un paciente.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera reconocen que puede haber «ajustes y el cambio será progresivo», pero la intención del Área de Salud es ir cambiando de manera progresiva el suministro de este médico con el objetivo de que haya un mayor control del enfermo crónico.

Un portavoz del Área de Salud explicó que con este cambio en la consulta se ofrecerá una atención más especifica, ya que muchos de ellos son pacientes crónicos aquejados de diferentes patologías. «Hay un mayor control de los pacientes crónicos y se le ofrece a cada uno una atención más personalizada en la que la enfermera tiene una consulta y valora lo que se hace», dijeron desde el Área de Salud.

Vila ha sido el último centro de salud que se ha incorporado a este cambio del control del sintrom, pero no será el último ya que está previsto que se vayan sumado los centros de Es Viver, Sant Josep, Sant Jordi y también en las unidades básicas de salud.

LA NOTA

Apoyo de Hematología

El sintrom es un medicamento anticoagulante que se suministra a pacientes que muchos de ellos son crónicos, como diabéticos o hipertensos. Este cambio supondrá también que algunos casos serán supervisados por el servicio de Hematología para valorar al paciente que pasa por un quirófano ya que el suministro del sintrom se interrumpe por una operación o en la extracción de una muela.