El PP asegura que Podemos les da la razón sobre el bloqueo del Consell d’Eivissa

El PP del Consell d’Eivissa salió ayer al paso del informe que Podemos presentará este viernes a las bases en asamblea y en el que se comentan lo que se ha cumplido y lo que no de los acuerdos de gobierno. Cabe recordar que la formación morada explica en este documento que han llevado a término 76 de las 144 medidas calendarizadas hasta finales de 2016 en los acuerdos de gobierno y que únicamente han incumplido nueve de estos 144 puntos. Entre los puntos que la formación morada destacan como logros está la apertura del Cetis, que sigue cerrado, la planificación territorial y la armonización del mapa escolar de Ibiza pese a que hay infraestructuras, como la escoleta de Can Nebot, que aún siguen cerradas.

Para los populares este documento es una evidencia del bloqueo que vive el Consell d’Eivissa. «No es necesario ningún informe para evidenciar que el equipo de gobierno no está cumpliendo con lo que prometió para finales de 2016», explicó el portavoz del Grupo Popular en el Consell, Mariano Juan. Y añadió: «Pierden el tiempo en hacer informes de las promesas que no cumplen, en consultas de carreteras que no construyen, en anunciar presupuestos que no se ejecutan,en ruedas de prensa para anunciar inminentes aperturas que no llegan a producirse...y así todo». El PP recordó, además, que llevan denunciando desde hace meses el bloqueo «y ahora son ellos mismos quienes nos han dado la razón». Además, el portavoz explicó que este incumplimiento «sistemático» no es únicamente de los acuerdos de gobierno de PSOE y Podemos sino que también pasa «mes tras mes con las mociones aprobadas en los plenos de la institución, tanto como las que son a propuesta del PP como con aquellas que el propio equipo de gobierno presentan, lo que demuestra la política de gestos en la que se basa este Consell». En este sentido recordaron que la baja ejecución presupuestaria «es una prueba más de las prioridades del equipo de gobierno, que tiene 40 millones en el banco y ni siquiera paga las subvenciones como toca». «Al final, el Govern que debía de ser de las personas se ha vuelto en contra de las personas», concluyó el portavoz de los populares en la máxima institución insular.