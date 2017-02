«Sería mejor que sólo hubiera una única candidatura para presidir el PP balear»

José Vicente Marí Bosó (Rafelbuñol, Valencia, 1970) apunta desde el 18 Congreso Nacional del Partido Popular que no tiene ninguna queja de José Ramón Bauzá ni de Biel Company, con quienes compartió gabinete en la pasada legislatura, y ahora quieren presidir el partido a nivel balear. Además, sostiene que su decisión de presentarse o no a la reelección no dependerá de quién sea la persona que finalmente ostente la presidencia regional del partido.

—¿Qué partido quieren los afiliados ibicencos del PP?

—Los afiliados del PP de Ibiza quieren un partido centrado en los problemas de los ciudadanos, que modernice sus políticas -que es lo que estamos discutiendo estos días en el congreso nacional- y que dé respuestas a los problemas que se nos plantean, como mantener la recuperación económica, continuar generando puestos de trabajo pero, a la vez, que tenga presente diversas problemáticas sociales a las que el Gobierno de España tiene que dar respuesta.

—¿Qué PP saldrá de este Congreso?, ¿más centrado?

—Yo creo que sí. Tuvimos que poner en marcha unas políticas duras durante los cuatro años anteriores para salir rápidamente de la crisis y creo que muchos ciudadanos entendieron que era necesario realizar un esfuerzo para volver a mucha gente sus puestos de trabajo. Estos cien días de Gobierno de España demuestran la capacidad de diálogo que tiene el PP y de encontrar puntos de encuentro con otras formaciones. Esto es lo que Mariano Rajoy dijo el 20 de diciembre de 2015 y ahora lo hemos podido hacer.

—¿La voz del PP de Ibiza se ha escuchado aquí?, ¿de qué forma?

—Hemos participado en las diferentes ponencias y hemos mirado con los compañeros de Balears mantener los congresos asamblearios, que se han extendido al resto de comunidades autónomos.

—¿Por qué es bueno para Ibiza que Rajoy siga presidendo el PP?

—Porque las políticas que él ha puesto en marcha desde la presidencia del Gobierno han supuesto volver al crecimiento y a la generación de puestos de trabajo, pero sobre todo, que han apoyado mucho a nuestro sector turístico. De hecho, empezamos a salir de la crisis porque nuestro sector exterior, nuestras exportaciones, empezaron a comportarse bien, y en este sentido, nuestro sector turístico fue puntero.

—El congreso regional se prevé más entretenido. De momento hay cuatro precandidatos. ¿Es bueno tantos pretendientes o prefería una sola candidatura?

—Creo que al PP de las Islas Baleares le conviene hablar, acordar y reflexionar mucho sobre nuestras políticas y, finalmente, elegir un equipo de gente que entienda todas las sensibilidades. Y en este sentido, entiendo que sería mejor una única candidatura al Congreso del PP de las Islas Baleares.

—¿Qué hará usted para que sólo haya una única candidatura?

—Desde Ibiza trabajaremos en dos direcciones: que en el Congreso del PP balear sólo haya una candidatura y ayudar para que la dirección que resulte elegida entienda bien la realidad de las cuatro islas de Baleares y actúen en consecuencia.

—En su momento, ¿el PP de Ibiza se decantará por alguno de los candidatos si no se llega a consensuar una candidatura única?

—Tenemos que ser muy respetuosos con el pensamiento de todos los militantes y el hecho de que sea un congreso asambleario posibilita que todos puedan dar su opinión. Como partido a nivel insular creo que tenemos que dejar claro a todo el mundo que para dirigir Baleares hay que entenderlas y la realidad de las cuatro islas hay que tenerla en cuenta.

—Hay quienes le ven próximo a José Ramón Bauzá por haber formado parte de su gobierno. ¿Se equivocan o se llevaba mejor con su compañero de gabinete Biel Company?

—Yo soy próximo a las ideas del PP. He formado parte del Govern de José Ramón Bauzá, en mi área me apoyó e hizo lo que le decíamos desde el área económica, por lo que no tengo ninguna queja, y también comparto cosas con Biel Company, con el que trabajé muy a gusto. A mí este debate de nombres no me interesa, sí el de las ideas para conformar un PP balear que dé respuesta a los problemas de los baleares.

—¿Le sorprendió la decisión de Bauzá de volver a presentarse tras dejar la presidencia?

—Bueno, cualquier afiliado puede presentarse a los órganos del partido. Lo que tenemos que hablar hoy (por ayer) es escoger a Mariano Rajoy y después ya hablaremos de si los precandidatos dejan de serlo.

—Entre los precandidatos, ¿hay alguno que entienda las Baleares como usted pide?

—Lo veremos cuando expongan sus ideas. Cuando se convoque el congreso regional el PP de Ibiza estará a disposición de los candidatos para que vengan y expliquen a todos los afiliados sus propuestas.

—¿Qué camino tiene que coger el PP balear para recuperar la confianza de la gente?

—Pues un camino muy parecido al que venimos haciendo en el PP de Ibiza: aunar confianzas, conciliar posiciones y formular un proyecto político moderno que se acerque a una generación dinámica y de profesionales que ya han cogido el relevo en las empresas y en la administración pero que les cuesta acercarse a los partidos políticos.

—¿Su decisión de presentarse a la presidencia del PP ibicenco dependerá de quién gane el congreso regional?

—No. La decisión de participar en política depende básicamente de la capacidad que tengamos de formular políticas para transformar la realidad. Y si no estamos en política para esto, no vale la pena estar. Soy una persona que piensa más en equipos. Di el paso al frente para asumir la presidencia interina porque todos estaban de acuerdo.