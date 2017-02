Educación pide a los padres que no se cree "alarmismo" ante la polémica del panga 　

La delegada de Educación en Ibiza y Formentera, Margalida Ferrer, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los padres y madres de alumnos y ha pedido que no se cree "alarmismo" en relación al consumo de panga en los centros pitiusos. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Ibiza ha solicitado que se retire este alimento de los menús escolares y que éstos sean revisados.

Según ha explicado Ferrer en relación a este pescado, "Sanidad garantiza que se cumplen todas las medidas y no se ha prohibido y así, ningún alumno corre peligro, en caso de que se sirviera panga".

Asimismo, Ferrer ha declarado a Europa Press que también "el tema de los menús está asesorado por nutricionistas y Sanidad da su visto bueno, con un control para que los productos sean los adecuados".

La delegada ha reiterado que "después de las noticias que han aparecido, entiendo que no es recomendable este alimento y entiendo la preocupación de los padres".

"Hace días que no revisamos los menús, pero aquí en las Pitiusas, de normal no suele servirse panga. No hay que crear alarmismo, sino hacer caso de lo que nos diga Sanidad y los nutricionistas y de la gente que controla estos menús", ha insistido.