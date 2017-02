El Govern pagará 250.000 euros a una empresa pública para contener la ‘Xylella’

La Conselleria de Medi Ambient, Agricutura i Pesca firmó el miércoles un contrato con la empresa pública Tragsa por valor de 250.000 euros para que ayude al Govern en las tareas de contención de la bacteria Xylella fastidiosa. El acuerdo es prorrogable ya que los trabajos se pueden alargar en el tiempo.

Las funciones de Tragsa se centrarán en dar apoyo a los técnicos de Sanitat Vegetal del Govern en el laboratorio, recoger muestras de posibles plantas contagiadas y se encargarán de la tala e incinerado de los árboles infectados. Así lo explicó ayer el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, durante su comparencia voluntaria en el Parlament para informar de las actuaciones que, hasta el momento, ha llevado a cargo su departamento para combatir la plaga. La totalidad de los partidos parlamentarios mostró su apoyo al conseller en la lucha de la Xylella y en la necesidad que se apliquen políticas de contención y no las de erradicación como propone Europa. Precisamente el conseller Vidal pidió a los parlamentarios «unanimidad» al defender los criterios técnicos que proponen defender el protocolo de contención (solo erradicar las plantas infectadas) ya que la erradicación «sería peor». El conseller lo defendió desde diferentes vertientes: para no agravar la situación del sector primario; no perjudicar el producto local, ni dañar el paisaje y el turismo que conllevaría la medida de talar miles de árboles y plantas posibles huéspedes.

El diputado del PP, Biel Company, recordó la importancia de seguir los criterios técnicos y coincidió con Vidal en la necesidad de «actuar con prudencia». También PSOE, Podemos, Més, Més-Menorca, Ciudadanos y Pi mostraron su apoyo a la medida de contención y preguntaron cuestiones técnicas. Jaume Font (Pi) recordó que su formación fue la primera en hablar de la Xylella y de la importancia de controlar la entrada de plantas en puertos y aeropuertos competencia que no es del Govern.