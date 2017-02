Europa no auditará hasta el mes de junio el avance de la bacteria ‘Xylella’ en Balears

Los técnicos de la Unión Europea no visitarán Balears hasta el mes de junio para comprobar in situ la efectividad de las medidas que aplica el Govern para hacer frente a la bacteria Xylella fastidiosa. Habrá que esperar al menos cuatro meses para saber si Bruselas aprueba el protocolo de contención que aplica la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura y no el de erradicación. De momento, el departamento que dirige Vicenç Vidal ha iniciado un plan de actuación que ayer presentaron al subdirector general de Sanidad Vegetal de Ministerio, José María Cobos, y la investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), Blanca Landa del Castillo. Desde la Conselleria aseguran que el Ministerio apoya su política de contención, es decir, solo talar los árboles y plantas infectados. «Balears requiere una actuación de contención, la erradicación no nos parece que sea posible», aseguró ayer el director general de Agricultura, Mateu Ginard.

Precisamente la Unión Europea es quien tiene la última palabra y el Ministerio deberá avalar ante Bruselas las medidas que se llevan a cabo en el Archipiélago para que se apruebe esta ‘contención’. Hasta el momento, las directrices europeas marcan que en caso de encontrar un positivo de Xylella se debe aplicar una política de erradicación, lo que significa talar no solo el árbol o planta infectado, sino también las posibles plantas huéspedes (unas 300 especies) que se encuentren en un radio de 100 metros.

Bruselas solo ha permitido aplicar la política de contención, como defiende Balears, en la región italiana de Lecce. «Entendemos que estamos en una situación de amplia extensión de la bacteria, con indicios claros de que hace más de dos años que la Xylella está en Balears, y que estamos en una situación de aislamiento, por lo que cumplimos los requisitos de la Unión Europea para la contención», añadía ayer Mateu Ginard tras la reunión de trabajo con las técnicos de Madrid y Córdoba. Ginard remarcó en diferentes ocasiones que «trabajamos de la mano con Madrid».

Nuevos casos

De momento, la Conselleria tiene detectados 105 casos positivos de plantas o árboles afectados por Xylella fastidiosa en los municipios de Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Satanyí, Inca, Algadia, Llucmajor, Alaró y Palma. El responsable de Sanitat Vegetal del Govern, Andreu Joan, confirmó ayer que se continúan analizando muestras en toda la Isla y que también se trabaja en un código de buenas prácticas para que los agricultores y profesionales del sector puedan aplicar como prevención o en caso de sospecha de detección de una planta infectada.

Govern y técnicos del Ministerio también trabajan en el protocolo de actuación que se ajustará a lo que marquen los técnicos. De momento, por ejemplo, no será necesario que el Govern remita los casos positivos al Laboratorio Nacional de Referencia, sino que para la confirmación de las especies ya infectadas en zonas contaminadas bastará el resultado del laboratorio autonómico.

Este protocolo de actuación se ampliará y perfeccionará tras la reunión que mantendrán los técnicos del Govern con un comité de expertos los próximos días 23 y 24 de febrero en Madrid. Se prevé que participen investigadores de Catalunya, Valencia, Murcia y Andalucía.