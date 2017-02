Picornell se asegura todos los votos que necesita para presidir el Parlament

El diputado de Podemos Baltasar Picornell (Felanitx, 1977) ya tiene garantizada su elección como presidente de la Cámara haga lo que haga Més per Menorca, cuya dirección se reúne hoy después de que ayer causara un pequeño revuelo entre sus socios al apuntar Nel Martí que todavía no lo tenían decidido.

Una vez que Xelo Huertas y Montse Seijas han confirmado a este diario que sus votos serían para Picornell y que el PP presentará una candidata alternativa, Núria Riera, todo está decidido.

Riera sólo tendrá el apoyo de su grupo, 20 votos, frente a los 31 que ya se ha asegurado Picornell, a lo que queda por sumar los tres de Més per Menorca hasta llegar a 34.

Al plantearse dos opciones (Picornell y Riera) gana siempre la lista más votada de las dos, lo que evita sobresaltos.

Margalida Prohens (PP) pidió ayer expresamente al PI que votara a Riera para no ser responsable de la elección del ‘podemita’. Jaume Font dijo que votaría en blanco.

La Mesa del Parlament (previsiblemente la última que presidirá el socialista Vicenç Thomàs, que ha dirigido el proceso de transición) fijó como primer punto para el pleno del martes la elección del presidente o presidenta de la Cámara autonómica.

Todo por escrito

Los partidos de la mayoría siguen con sus reuniones para cerrar el acuerdo que pasa por garantizar su coordinación en la toma de decisiones y que el futuro presidente represente a toda la Cámara. Que no haya «sorpresas» como con la anterior presidenta.

La portavoz de Podemos, Laura Camargo, reconoció ayer el «error» que supuso la designación de Huertas y se ha mostrado convencida de que Picornell ejercerá una Presidencia «justa y equitativa». Lo que Camargo quiso dejar claro es que «evidentemente no le diremos a ‘Balti’ lo que tiene que decir cuando vaya a un acto oficial o a una audiencia».

Los partidos discuten ahora si ponen por escrito los compromisos que supondrá la elección y se añaden como anexo al acuerdo de gobernabilidad de 2015.

Aunque Més per Mallorca fue el primero en dar el ‘sí’ a Picornell, su coportavoz David Abril se mostró crítico con algunas actuaciones del partido morado. El martes afirmó que han actuado más como telón de Aquiles del Pacte que como su vanguardia». La presidenta del Govern. Francina Armengol, insistió ayer en que «lo sucedido no se puede volver a repetir».

AL MARGEN

Camargo no duda del 'sí' de Més per Menorca

La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, aseguró ayer que no tenía ninguna duda de que Més per Menorca votaría «por la estabilidad» y que apoyaría a Picornell del mismo modo, dijo, que Podemos no cuestionó a este grupo cuando propuso destituir a Esperança Camps.