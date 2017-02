Medio siglo de cine hecho en Ibiza

Hoy se inaugura por primera vez en Ibiza una muestra al mismo tiempo en seis espacios culturales de cada uno de los municipios de nuestra isla. Se trata de la ambiciosa y espectacular exposición 50 anys de cinema a Eivissa. Mostra gràfica 1949-1999. Col·lecció Enrique Villalonga, compuesta por material de películas que se han rodado en Ibiza perteneciente a la colección de este investigador, cineasta y responsable de la productora Filmótica.

Según explicó ayer el propio Villalonga en total se podrán contemplar en Sa Nostra Sala, en la Sala Refectori del Ayuntamiento de Vila, en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni, en el Centre Cultural de Jesús, en la Sala d’Exposicions Can Curt de Sant Agustí y en el antiguo edificio del ayuntamiento de Sant Joan, unas 250 piezas, entre carteles, fotocromos, fotoguías, facturas o fragmentos de revistas, como uno de Fotogramas de julio de 1969 donde se hace referencia a las vacaciones en nuestra isla de la actriz francesa Mireille Darc y a las localizaciones escogidas para la película La larga agonía de los peces fuera del agua protagonizada por Joan Manuel Serrat.

En Sa Nostra, situada en la calle Aragón de Vila y propiedad del Consell d’Eivissa, las piezas están organizadas de forma cronológica. Las primeras hacen referencia a 1949, año en el que se rueda el primer largometraje en Ibiza, La ley del mar, y las últimas culminan en los años 90, «porque la revolución digital y el auge de los directores locales haría necesaria otra exposición paralela». Mientras, en el resto de salas, las piezas se han colocado teniendo en cuenta los lugares físicos de cada municipio que aparecen en cada película.

«Es un proyecto sumamente ambicioso por tres motivos, primero porque es la primera vez que se hace en la isla una exposición en la que se da la importancia que se merece al cine que se ha rodado en Ibiza, segundo porque se ha fraccionado al mismo tiempo en seis espacios diferentes, algo novedoso hasta el momento, y tercero porque es una muestra que va más allá de lo que hay colgado en la pared, con objetos y audiovisuales que hacen referencia a las películas que se han rodado en nuestra isla en los últimos cincuenta años», resumió ayer durante la presentación a los medios de comunicación Antonio Villalonga.

Amplia colección

En este sentido, prácticamente todo lo que podrán disfrutar los ibicencos durante los próximos meses forma parte de la colección privada del que posiblemente sea el mayor experto en el mundo sobre cine rodado en Ibiza. La mayoría es material original, de segunda mano, y conseguido a través de distintas redes sociales y subastas en ciudades españolas. Sólo hay dos objetos que no son suyos. Se trata de la primera edición de la novela Los muertos mandan de Vicente Blasco Ibáñez y sobre la que está inspirada la primera película que se rodó en Ibiza, La ley del mar, y 4 bovinas de 35 milímetros de la película Léa, l’hiver cedidas para la exposición por su propio director, el cineasta francés Marc Monnet. «Aunque hay mucho material en las seis salas no está todo el que tengo sobre las películas que se han rodado en Ibiza durante los últimos cincuenta años por una cuestión de espacio y porque me han aconsejado favorecer la comunicación y no atosigar al espectador con demasiada información», bromeó al respecto Enrique Villalonga.

De todo este material, el cineasta e investigador destacó sobre todo un cartel perteneciente a la película francesa Piege blond. «Hoy por hoy se puede comprar casi de todo a través de Internet y en subastas pero en el caso de esta película francesa rodada en Ibiza en 1969 por el director Jean Jabeli y protagonizada por una de las actrices más importantes de la época, Marie-France Boyer, este es el único cartel que he encontrado después de mucho investigar».

Igualmente, Villalonga dio especial importancia a los fotocromos, esas pequeñas fotografías que se colocaban en las marquesinas de los cines para que el espectador supiera algo más de la película que iba a ver. «Depende del país se solían editar unas 8 o 12 de cada película pero para nosotros ha sido muy dificil conseguir un gran número porque hay que tener en cuenta que muchas películas de las que se habla en las exposiciones apenas tienen una o dos secuencias rodadas en Ibiza y sería mucha casualidad que ésta fuera recogida en un fotocromo», explicó el promotor de la exposición.

Actividades paralelas

Al mismo tiempo, 50 anys de cinema a Eivissa. Mostra gràfica 1949-1999. Col·lecció Enrique Villalonga tendrá actividades paralelas organizadas junto al Ayuntamiento de Vila en el auditorio del Centre Cultural de Cas Serres y en Sa Nostra Sala.

Este mes comenzarán el 16 a las 20.00 horas con la conferencia El cine rodado en Ibiza en el siglo XX que impartirá Enrique Villalonga. Continuarán el 18 a las 11.00 horas con el taller infantil que dará la pintora y profesora Romanie Sánchez y con la conferencia del día 23 de febrero a las 20.00 horas de Juan Marí Susierra, tiulada Entender el guión cinematográfico. Además, se proyectarán La larga agonía de los peces fuera del agua el 20 de febrero a las 20.00 horas y F for Fake el día 27 a la misma hora.

Antiguo Ayuntamiento Sant Joan

El recorrido empieza en 1965 con Zarabanda bing, bing, coproducción europea dirigida por José María Forqué. Gina Lollobrigida protagonizó en 1972 No encontré rosas para mi madre, con imágenes de Vila y la Es Canaret. El estadounidense Blake Edwards rodó una parte de Curse of the Pink Panther en Sant Joan en 1982. Y José Antonio de la Loma utilizó en 1986 el Hotel Na Xamena como centro de operaciones de un villano de Escuadrón

Del 9 de febrero al 26 de febrero

De viernes a domingo de 09.00 a 14.00 h.

Can Curt, Sant Agustí

Se recogen 3S3 agente especial de 1965, More de Barbet Schroeder, la alemana Die schönen Wilden von Ibiza, Ibiza al desnudo y Las calientes suecas de Ibiza de Gérard Loubeau, Mujeres, de Tana Kaley, Sunshine Reggae auf Ibiza, el exitoso filme erótico El escote de Antoni Verdager, Escuadrón de José Antonio de la Loma, y La fille de quinze ans, dirigida en 1989 por Jacques Doillon

Del 9 de febrero al 17 de marzo

De jueves a sábado de 18.00 a 21.00 h. Domingo de 11.00 a 13.00 h.

Refectori. Vila

Se inicia el recorrido en 1965 con Hallucination Generation, de Edward Mann y basada en un asesinato real. Ese mismo año, se rodaron Zarabanda bing, bing, de José María Forqué y 3S3 agente especial, de Sergio Sollima. En 1968, Barbet Schroeder con More conectó el nombre de Ibiza a lo hippy. En 1969 Joan Manuel Serrat protagoniza La larga agonía de los peces fuera del agua de Rovira Beleta, que también filmó en 1972 No encontré rosas para mi madre. En 1979 Reiner Brönneke hizo Heisses Pflaster Ibiza, una producción erótica que probablemente también tuvo versión pornográfica. En los ochenta, la compañía alemana Lisa Films, produjo Die schönen Wilden von Ibiza y Sunshine Reggae auf Ibiza. Y en 1984, Donald Sutherland participa en The Trouble with Spies de Burt Kennedy.

Del 9 de febrero al 17 de marzo

De lunes a viernes de 08.00 a 15.00 h.

Far de Ses Coves Blanques

La primera es Cerco de ira, largometraje inacabado de 1940 con guión de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. En 1965 Edward Mann rodó Hallucination Generation, inspirándose en el asesinato de Ibiza conocido «el crimen de los existencialistas». Punta Galera aparece en More, filmada en 1968 por Barbet Schroeder. En 1980, Manolo Escobar, protagonizó ¿Dónde estará mi niño?, dirigido por Luis María Delgado y se rodó la comedia alemana Die schönen Wilden von Ibiza de Sigi Rothemund. Y en 1986 Manuel Summers dirigió Sufre mamón de Hombres G que incluye una actuación en una discoteca de Ibiza.

Del 9 al 25 de febrero

De martes a sábado de 16.30 a 20.00 h.

Centre Cultural de Jesús

El recorrido comienza con Ley del mar de 1949 y primer largometraje rodado en la isla. En 1965 hay dos películas influenciadas por James Bond, Zarabanda bing, bing, de José María Forqué y 3S3, agente especial, de Sergio Sollima. En 1967 se filmó la producción holandesa de culto, Ibiza, zon en zonde, de Roeland Kerbosh y en 1976, usando casi como único escenario el Hotel Fenicia, Eugen York grabó Das Gesetz des Clanes.

Del 9 de febrero al 14 de marzo

De lunes a viernes de 16.00 a 21.00 h.