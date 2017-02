Santa Eulària destina más de un millón de euros para el arreglo de caminos

El Ayuntamiento de Santa Eulària iniciará esta semana los trabajos de renovación y mejora de caminos del municipio en los que prevé gastar más de un millón de euros.

Según informó ayer el Consistorio, a estas obras que arrancan en los caminos de Atzaró y Can Perella, se sumará en breve un segundo proyecto para reparar los caminos de Cas Campaner, Coll de sa Vaca, Arabí de Dalt, Can Pere des Puig y des Pont de Cas Roig.

Son dos proyectos con un presupuesto que supera el millón de euros, ya que suman dos partidas de 426.839 y 494.890 euros más IVA, lo que se traduce en un total de 1.115.292 euros (impuestos incluidos).

Las obras afectan a siete caminos que abarcan unos 15 kilómetros de vía y fueron aprobadas en Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre.

El objetivo es mejorar la seguridad de estas caminos «muy utilizados por los vecinos» ya que conectan zonas de alrededor de la población de Santa Eulària y parte del interior de la parroquia de Sant Carles.

Los trabajos consistirán en la renovación del firme, deteriorado por su uso intensivo, la mejora de la señalización y la limpieza de las cunetas.

También se rehabilitará el entorno y mejorará el paisaje, reconstruyendo muros de piedra seca ya existentes y revistiendo de piedra los que estén hechos con otros materiales, ya que la piedra seca es uno de los elementos destacados del patrimonio y la cultura de la isla, y un atractivo para los visitantes.

En el primer proyecto se tratarán 815 metros cuadrados de superficie de muro, y en el segundo, un total de 880 metros.

Ambas actuaciones han sido adjudicadas a la empresa Islasfalto S.L. por un importe inferior al de licitación. En el proyecto de los caminos de Atzaró y Can Perella las obras fueron licitadas por 622.396,60 euros (IVA no incluido) y se han adjudicado por 426.839 euros (sin IVA), mientras que en el otro contrato el ahorro ha sido todavía mayor: de 720.487,29 euros (IVA no incluido) de licitación a 494.890 euros (sin IVA) de adjudicación.

L A N O T A

El PSOE ya denunció el abandono del Camí d’Atzaró

El pasado sábado, precisamente, el Grupo Municipal Socialista denunció el abandono del Camí d’Atzaró. Según el PSOE, este camino «hace mucho tiempo» que necesita de un arreglo integral y los continuos «parcheos» que hace el Ayuntamiento sólo sirven «para empeorar su estado».